Η νέα ρύθμιση αφορά τις πρόσθετες αμοιβές που προέρχονται από τα εταιρικά κέρδη και όχι τους τακτικούς μισθούς των στελεχών και των εργαζομένων.

Νέα φορολογική επιβάρυνση για τις αμοιβές που εισπράττουν μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές εταιρειών και εργαζόμενοι από τα επιχειρηματικά κέρδη προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου. Ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 5% σε 15% για το τμήμα των συγκεκριμένων αμοιβών που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο, ενώ η γενική φορολογία των μερισμάτων παραμένει αμετάβλητη.

Με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση προχωρά στη θέσπιση ειδικής φορολογικής κλίμακας για τις αμοιβές που καταβάλλονται από τα κέρδη επιχειρήσεων σε μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και προσωπικό, διαφοροποιώντας τη φορολογική τους μεταχείριση από εκείνη των συνήθων μερισμάτων που εισπράττουν οι μέτοχοι. Συγκεκριμένα, με την προσθήκη νέας παραγράφου 1Α στο άρθρο 40 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προβλέπεται ότι οι αμοιβές που καταβάλλονται «με οποιαδήποτε μορφή» στα παραπάνω πρόσωπα από τα κέρδη νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων θα φορολογούνται με συντελεστή 5% μέχρι το συνολικό ετήσιο ποσό των 60.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Για το τμήμα των αμοιβών που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο, ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται στο 15%, δηλαδή τριπλασιάζεται.

Η νέα ρύθμιση αφορά τις πρόσθετες αμοιβές που προέρχονται από τα εταιρικά κέρδη και όχι τους τακτικούς μισθούς των στελεχών και των εργαζομένων, οι οποίοι εξακολουθούν να φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το εισόδημα από μισθωτή εργασία. Η επιβάρυνση γίνεται αισθητή όσο αυξάνεται το ποσό που εισπράττει κάθε δικαιούχος από τα εταιρικά κέρδη.

Για παράδειγμα, διευθύνων σύμβουλος που λαμβάνει ετήσια πρόσθετη αμοιβή 100.000 ευρώ από τα κέρδη της επιχείρησης θα καταβάλλει φόρο 9.000 ευρώ, έναντι 5.000 ευρώ με τον σημερινό ενιαίο συντελεστή 5%. Αντίστοιχα, για αμοιβή 200.000 ευρώ, ο φόρος θα αυξηθεί από 10.000 σε 24.000 ευρώ, δηλαδή κατά 14.000 ευρώ. Για αμοιβή 300.000 ευρώ, η συνολική φορολογική επιβάρυνση θα φθάσει τις 39.000 ευρώ, έναντι 15.000 ευρώ σήμερα.

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Η εν λόγω αύξηση δεν επεκτείνεται στο σύνολο των μερισμάτων που διανέμουν οι επιχειρήσεις. Ο γενικός συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων διατηρείται στο 5%, ανεξάρτητα από το ύψος τους. Έτσι, μέτοχος που εισπράττει μέρισμα 200.000 ευρώ θα εξακολουθήσει να επιβαρύνεται με φόρο 10.000 ευρώ, ενώ στέλεχος που λαμβάνει το ίδιο ποσό ως αμοιβή από τα εταιρικά κέρδη θα καταβάλλει 24.000 ευρώ. Η διαφοροποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις περιπτώσεις επιχειρήσεων όπου τα μέλη της διοίκησης είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι, καθώς η φορολογική μεταχείριση εξαρτάται από τη νομική φύση της καταβολής.

Η παρέμβαση συμπληρώνεται από το άρθρο 11 του νομοσχεδίου, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με τη διάταξη αυτή προσαρμόζεται και η παρακράτηση φόρου, ώστε για τις συγκεκριμένες αμοιβές άνω των 60.000 ευρώ να εφαρμόζεται ο αυξημένος συντελεστής.

Παραδείγματα

Ένας τραπεζίτης που λαμβάνει ετήσια πρόσθετη αμοιβή 200.000 ευρώ από τα κέρδη της τράπεζας στην οποία εργάζεται θα καταβάλει, με τη νέα διάταξη, φόρο 24.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι πρώτες 60.000 ευρώ θα φορολογηθούν με 5%, δηλαδή με 3.000 ευρώ, και οι υπόλοιπες 140.000 ευρώ με 15%, δηλαδή με 21.000 ευρώ. Με ενιαίο συντελεστή 5%, ο φόρος θα ήταν 10.000 ευρώ. Επομένως, η πρόσθετη επιβάρυνση θα ανέλθει σε 14.000 ευρώ. Η ρύθμιση αφορά την αμοιβή από τα εταιρικά κέρδη και όχι τον τακτικό μισθό του τραπεζικού στελέχους.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος διυλιστηρίου που εισπράττει 500.000 ευρώ ως συμμετοχή στα ετήσια κέρδη της εταιρείας θα κληθεί να πληρώσει φόρο 69.000 ευρώ. Από αυτά, τα 3.000 ευρώ αντιστοιχούν στο πρώτο κλιμάκιο των 60.000 ευρώ και τα 66.000 ευρώ στο υπερβάλλον ποσό των 440.000 ευρώ. Με ενιαία φορολόγηση 5%, η επιβάρυνση θα ήταν 25.000 ευρώ. Συνεπώς, ο φόρος αυξάνεται κατά 44.000 ευρώ. Το παράδειγμα αφορά αποκλειστικά την πρόσθετη αμοιβή από τα κέρδη και όχι το σύνολο των αποδοχών του στελέχους.

Ένας ιδιοκτήτης αεροπορικής εταιρείας, ο οποίος είναι ταυτόχρονα βασικός μέτοχος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, εισπράττει 1 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της επιχείρησης. Εάν το ποσό καταβληθεί ως κανονικό μέρισμα λόγω της μετοχικής του ιδιότητας, ο φόρος παραμένει 5%, δηλαδή 50.000 ευρώ. Εάν, όμως, καταβληθεί ως αμοιβή από τα κέρδη λόγω της συμμετοχής του στη διοίκηση και υπάγεται στη νέα διάταξη, ο φόρος θα φθάσει τις 144.000 ευρώ: 3.000 ευρώ για τις πρώτες 60.000 ευρώ και 141.000 ευρώ για τις υπόλοιπες 940.000 ευρώ. Η διαφορά φθάνει τις 94.000 ευρώ, αναδεικνύοντας τη διαφορετική φορολογική μεταχείριση μερισμάτων και αμοιβών διοίκησης.