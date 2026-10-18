Η επιδότηση τέθηκε σε ισχύ χθες Σάββατο 17 Οκτωβρίου και θα εφαρμοστεί έως τις 31 Οκτωβρίου.

Μπροστά στις υψηλές τιμές των καυσίμων, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια μικρή ανάσα στους οδηγούς με επιδότηση σχεδόν 10 λεπτών το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη για περίπου δύο εβδομάδες. Ωστόσο, η ελάφρυνση αυτή δεν αλλάζει την καθημερινότητα των νοικοκυριών, καθώς η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Η επιδότηση τέθηκε σε ισχύ χθες Σάββατο 17 Οκτωβρίου και θα εφαρμοστεί έως τις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το κράτος καλύπτει 8 λεπτά ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ, ποσό που φτάνει τα 9,92 λεπτά με τον φόρο. Το συνολικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό υπολογίζεται στα 8 εκατ. ευρώ.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πόσο πραγματικά θα ανακουφιστούν οι πολίτες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 15ης Οκτωβρίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είχε φτάσει τα 2,202 ευρώ το λίτρο. Ακόμη και αν περάσει ολόκληρη η επιδότηση στην αντλία, η τιμή εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει μόλις στα 2,103 ευρώ, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες ανατιμήσεις.

Στην Αττική, η βενζίνη από τα 2,181 ευρώ μπορεί να μειωθεί στα 2,082 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τα 2,182 στα 2,083 ευρώ. Στην Πάτρα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 2,089 ευρώ και στη Λάρισα στα 2,100 ευρώ.

Ακόμη δυσκολότερη παραμένει η κατάσταση στα νησιά. Στις Κυκλάδες, παρά την επιδότηση, η μέση τιμή μπορεί να παραμείνει στα 2,338 ευρώ, στα Δωδεκάνησα στα 2,232 ευρώ και στην Κέρκυρα στα 2,136 ευρώ το λίτρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για έναν οδηγό που γεμίζει το ρεζερβουάρ του με 50 λίτρα, το όφελος δεν ξεπερνά τα 5 ευρώ. Δηλαδή, ένα γέμισμα που κόστιζε περίπου 110 ευρώ θα κοστίζει 105 ευρώ. Πρόκειται για περιορισμένη ελάφρυνση, την ώρα που οι μετακινήσεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό έξοδο για χιλιάδες οικογένειες.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιλέγει την προσωρινή επιδότηση αντί μιας μόνιμης μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα. Υπάρχει, τέλος, και ο κίνδυνος στρεβλώσεων στην αγορά. Καθώς η επιδοτούμενη βενζίνη δεν θα φτάσει ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, ενδέχεται να δημιουργηθεί προσωρινά μια αγορά δύο ταχυτήτων, με διαφορετικές τιμές ακόμη και στην ίδια περιοχή.