Οι τωρινές επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης εκπνέουν στο τέλος Νοεμβρίου.

Αρκετά σίγουρη φαίνεται να είναι η παράταση της επιδότησης των 40 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και για τον Δεκέμβριο καθώς η σχετική ρύθμιση τελειώνει τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η παράταση της επιδότησης αποτελεί ένα πολύ πιθανό σενάριο καθώς η χώρα εισέρχεται στην καρδιά του χειμώνα, ενώ αναμένεται και επιδείνωση των καιρικών συνθηκών. Την ίδια ώρα, αυξημένες είναι οι πιθανότητες διατήρησης της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η τιμή του συγκεκριμένου καυσίμου επηρεάζει άμεσα το μεταφορικό κόστος και, κατ’ επέκταση, τις τιμές των προϊόντων.

Οι τωρινές επιδοτήσεις εκπνέουν στο τέλος Νοεμβρίου και το ενδιαφέρον στρέφεται στις αποφάσεις της κυβέρνησης για τη συνέχιση των μέτρων στήριξης, οι οποίες θα καθορίσουν τις τιμές από τη 1η Δεκεμβρίου.

Πόσο μειώνονται οι τιμές σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης

Με βάση την απόφαση του Νοεμβρίου, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 0,12 ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ, ποσό που με την προσθήκη ΦΠΑ 24% αντιστοιχεί σε περίπου 15 λεπτά ανά λίτρο για τον τελικό καταναλωτή.

Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο θέρμανσης η ενίσχυση ανέρχεται στα 0,16 ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

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Πρακτικά, για αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, η συνολική ελάφρυνση μπορεί να φτάσει περίπου τα 198 ευρώ, εφόσον η επιδότηση μετακυλιστεί πλήρως στην τελική τιμή, όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση.

Η ενίσχυση χορηγείται στα διυλιστήρια και στους εισαγωγείς καυσίμων, με την υποχρέωση να μετακυλίεται στο σύνολό της στους τελικούς καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν επιδοτούμενες ποσότητες πετρελαίου οφείλουν να εμφανίζουν την έκπτωση σε ξεχωριστό πεδίο των σχετικών τιμολογίων πώλησης.