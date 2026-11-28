Τι ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Αιχμές κατά της κυβέρνησης με φόντο τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις άφησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για διαφθορά που έχει εξελιχθεί πλέον σε καθημερινότητα, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της ΕΤΒΑ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη Βιομηχανική Περιοχή.

Ο Αντώνης Σαμαράς, έπειτα από την ενημέρωση που είχε από επιχειρηματίες, υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης ΒΙΠΕ για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι παράγει πάνω από το 5% του ελληνικού ΑΕΠ, φιλοξενεί 500 επιχειρήσεις και απασχολεί 30.000 εργαζομένους.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε την ΕΤΒΑ για μονοπωλιακές πρακτικές και κερδοσκοπία εις βάρος των επιχειρηματιών, υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη κατάσταση εμποδίζει την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας.

«Φτιάχτηκε μια ΒΙΠΕ προκειμένου να μπορέσουν οι εταιρείες να αναπτυχθούν και να ανθίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη συρρίκνωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την καταστροφή επιχειρήσεων. Ο Αντώνης Σαμαράς υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις, εκφράζοντας την έκπληξή του για το μέγεθος των δυσκολιών που του παρουσίασαν οι επιχειρηματίες.

Παράλληλα, κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα, πέρα από κομματικές διαχωριστικές γραμμές. «Αυτό δεν είναι ένα κόμμα ή δύο κόμματα ή πέντε κόμματα. Αυτό είναι η ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας. Δεν μπορούμε να τη ρίξουμε στο καλάθι των σκουπιδιών», τόνισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου, ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να απαντήσει με μια σύντομη αλλά αιχμηρή δήλωση. «Να πω μόνο ότι η διαφθορά έχει γίνει πια καθημερινότητα», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω σχολιασμό.