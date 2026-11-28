Την ίδια στιγμή, δεκάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό του Περιστερίου.

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται πλέον το Περιστέρι, με χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν την κεντρική πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη μεγάλη συναυλία της Έλενας Παπαρίζου.

Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν μια εντυπωσιακή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και εορταστική διάθεση, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να ξεσηκώνει το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της.

Το σύνθημα για την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έδωσαν ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, και η Έλενα Παπαρίζου, οι οποίοι φωταγώγησαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό του Περιστερίου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη.

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