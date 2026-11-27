Στις 21:00 ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, έδωσε το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση και τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το Ηράκλειο έδωσε το έναυσμα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου με τον Κωστή Μαραβέγια να δίνει συναυλία αμέσως μετά το άναμμα του χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης στο κέντρο της πλατείας Ελευθερίας

Πλήθος κόσμου έσπευσε τη γιορτή που έστησε ο δήμος Ηρακλείου για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ύψους 15 μέτρων. Μουσική και «αθόρυβα» πυροτεχνήματα ήταν μερικές μόνο από τις εκπλήξεις του δήμου.

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Οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 20:00 με την Παιδική Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου, ενώ ένα τέταρτο αργότερα τη σκυτάλη πήρε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου που διάσχισε τους δρόμους του κέντρου μέχρι την πλατεία Ελευθερίας.

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Στις 21:00 ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, έδωσε το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση και τη φωταγώγηση του δέντρου. Αμέσως μετά ακολούθησε ο Κωστής Μαραβέγιας που χάρισε στους πολίτες και τους επισκέπτες του Ηρακλείου τις αγαπημένες του επιτυχίες.

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Με πληροφορίες των Nέα Κρήτη/Kriti TV/Creta Live