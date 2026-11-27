Με κεντρικό θέμα «ERGO – The Movie», η φετινή εκδήλωση έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην αναγνώριση των ανθρώπων της ERGO.

Η ERGO Ασφαλιστική πραγματοποίησε για 6η συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Αναγνώρισης & Επιβράβευσης Εργαζομένων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση να αναδεικνύει και να επιβραβεύει ανθρώπους και ομάδες της για ιδέες, πρωτοβουλίες, συνεργασίες και επιτεύγματα που ξεχώρισαν και συνέβαλαν στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας.

Στη φετινή εκδήλωση απονεμήθηκαν συνολικά 11 βραβεία, 3 ατομικά και 8 ομαδικά, σε εργαζομένους και ομάδες που διακρίθηκαν για την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία, την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη συμβολή τους στην υλοποίηση σημαντικών στόχων και έργων της ERGO.

Βίκυ Τσιάκα, Διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ERGO Ασφαλιστικής

Με κεντρικό θέμα «ERGO – The Movie», η φετινή εκδήλωση έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην αναγνώριση των ανθρώπων της ERGO. Όπως σε μια κινηματογραφική παραγωγή, διαφορετικοί ρόλοι, ιδέες και ταλέντα ενώνονται για να δημιουργήσουν ένα δυνατό αποτέλεσμα έτσι και η επιτυχία της ERGO βασίζεται στη συνεισφορά κάθε εργαζομένου και στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστικής, Ερρίκος Μοάτσος, δήλωσε: «Το σενάριo είναι το όραμά μας και η σκηνοθεσία η στρατηγική, οι στόχοι και οι πρωτοβουλίες μας. Όμως, αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι οι άνθρωποί μας, οι οποίοι με τη γνώση, τη συνεργασία και τη δέσμευσή τους συμβάλλουν καθημερινά στην επιτυχία και την εξέλιξη της ERGO».

Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστικής

Η Διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ERGO Ασφαλιστικής, Βίκυ Τσιάκα, ανέφερε: «Μέσα από τον θεσμό αυτό αναγνωρίζουμε όχι μόνο σημαντικά επιτεύγματα, αλλά και τις συμπεριφορές που μας οδηγούν μπροστά. Την πρωτοβουλία, την τόλμη να δοκιμάζουμε νέες προσεγγίσεις, τη διάθεση για συνεργασία και τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Οι φετινές βραβεύσεις αναδεικνύουν ανθρώπους και ομάδες που κάνουν αυτές τις αξίες πράξη και συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινή μας πρόοδο».

Το Πρόγραμμα Αναγνώρισης & Επιβράβευσης Εργαζομένων αποτελεί εδώ και έξι χρόνια έναν σταθερό θεσμό της ERGO, φέρνοντας στο προσκήνιο προσπάθειες και επιτεύγματα που αξίζει να αναγνωρίζονται και να μοιράζονται.

Γιατί στην ERGO αναγνωρίζουμε ό,τι μας εμπνέει, γιορτάζουμε τις επιτυχίες και εξελισσόμαστε μαζί.

ERGO. Grow together.