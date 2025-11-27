Η ασφάλιση αυτοκινήτου, συνέχισε, «παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο των συνολικών ασφαλίστρων και περιλαμβάνοντας περισσότερα από πεντακόσιες χιλιάδες ασφαλισμένα οχήματα». Προτεραιότητα της εταιρείας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην ασφάλιση αυτοκινήτου, με επένδυση σε προϊόντα που συνδυάζουν αξιόπιστες καλύψεις, αποτελεσματική διαχείριση και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των Συνεργατών με τη Διοίκηση, ο Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζημιών, κ. Στέφανος Στεφανίδης, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των παραγόντων που διαμορφώνουν την αγορά. Αναφέρθηκε στα στοιχεία κερδοφορίας, στη γεωγραφική ανάλυση ζημιών, στις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, καθώς και στην πρόθεση της εταιρείας να αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία και νέες τεχνολογικές λύσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειας στον προασφαλιστικό έλεγχο.

Η παρουσίαση του κ. Στεφανίδη, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας, αλλά και την ανάγκη προσαρμογής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και κάθε οδηγού. Όπως ανέφερε, η εταιρεία, προσανατολίζεται στο να προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα που ισορροπούν ανάμεσα στην ποιότητα και το κόστος, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διατηρώντας την εμπιστοσύνη των πελατών της. Σκοπός, δεν είναι η χαμηλότερη τιμή, αλλά η ουσιαστική αξία που προσφέρει η εταιρεία μέσα από τη συνέπεια, τη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Ερρίκος Μοάτσος, ο Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Στάθης Τσαούσης και ο Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζημιών της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Στέφανος Στεφανίδης.

Επίκεντρο των συναντήσεων και στις τρεις πόλεις αποτέλεσε η ενεργός συμμετοχή των Συνεργατών και ο γόνιμος διάλογος γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινή τους δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, να αναδείξουν τις προκλήσεις και να καταθέσουν προτάσεις. Ο Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων, κ. Στάθης Τσαούσης, τόνισε τη σημασία της τακτικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες και επισήμανε ότι για την ERGO η διαρκής και ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων αποτελεί στρατηγικό εργαλείο, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα των παρατηρήσεών τους για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Όπως ανέφερε: «οι βελτιώσεις που ενσωματώθηκαν στο νέο τιμολόγιο ασφαλίσεων αυτοκινήτου βασίστηκαν τόσο στην ανάλυση του ανταγωνισμού όσο και στη συστηματική αξιολόγηση των σχολίων που συγκεντρώσαμε από τους συνεργάτες μας».

Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τρεις πόλεις ανέδειξαν τη σημασία της συνεργασίας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής προσέγγισης στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Καθώς η ελληνική αγορά μετασχηματίζεται, η εμπιστοσύνη στην ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί στοίχημα.

Η ERGO Ασφαλιστική συνεχίζει να επενδύει στη σχέση με τους συνεργάτες της και επιδιώκει να διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους, ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική παροχή υπηρεσιών και η εξέλιξη των προϊόντων με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς.