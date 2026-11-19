Η ERGO στήριξε τη χαρά της συμμετοχής και τη δύναμη της προσπάθειας, προσφέροντας ασφαλιστική προστασία σε περισσότερους από 110.000 δρομείς.

Μία χρονιά γεμάτη εκκινήσεις, προσωπικές υπερβάσεις και δυνατούς τερματισμούς ολοκληρώθηκε με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, σηματοδοτώντας το τέλος της δρομικής σεζόν του 2026 για την ERGO Ασφαλιστική.

Ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, η ERGO συνέχισε και το 2026 να στηρίζει κορυφαίους δρομικούς θεσμούς της χώρας. Η χρονιά ξεκίνησε δυναμικά με τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, συνεχίστηκε με τους αγώνες Run Greece, σε 7 πόλεις της χώρας, και κορυφώθηκε με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χώρας με διεθνή απήχηση. Παράλληλα, η ERGO συνέχισε τη συνεργασία της με το Ladies Run, μία διοργάνωση που συνδυάζει τη γυναικεία συμμετοχή στον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά.

Η παρουσία της ERGO στους αγώνες δεν περιορίστηκε στη χορηγική και ασφαλιστική υποστήριξη. Εργαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρείας, μέσα από την ERGO Running Team, έγιναν και οι ίδιοι μέρος αυτής της μεγάλης δρομικής γιορτής, συμμετέχοντας στους αγώνες και μοιραζόμενοι τον ενθουσιασμό, την προσπάθεια και τη συγκίνηση του τερματισμού.

Για την ERGO, η διαχρονική στήριξη του δρομικού κινήματος αποτελεί κάτι περισσότερο από μία χορηγική συνεργασία. Αντανακλά τη φιλοσοφία της να βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στους ανθρώπους, ενθαρρύνοντας έναν ενεργό και υγιή τρόπο ζωής και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενώνουν την αθλητική προσπάθεια με την κοινωνική προσφορά.

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Με αφορμή την ολοκλήρωση της φετινής δρομικής σεζόν, η Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της ERGO Ασφαλιστικής, δήλωσε: «Κάθε αγώνας δρόμου κρύβει χιλιάδες προσωπικές ιστορίες. Ανθρώπους που θέτουν στόχους, ξεπερνούν τα όριά τους και μοιράζονται τη χαρά της συμμετοχής. Για εμάς στην ERGO, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βρισκόμαστε δίπλα τους, προσφέροντας την ασφάλεια και τη σιγουριά που τους επιτρέπει να επικεντρώνονται στη δική τους προσπάθεια. Η στήριξη του δρομικού κινήματος αποτελεί μια σταθερή επιλογή μας, που συνδέει την ασφαλιστική προστασία με την υγεία, την ευεξία και την κοινωνική προσφορά».

Με την ολοκλήρωση της φετινής δρομικής σεζόν, η ERGO ανανεώνει το ραντεβού της με τη δρομική κοινότητα στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, τον Μάρτιο του 2027, όπου θα είναι και πάλι Μέγας Χορηγός.