Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Σε ισχύ βρίσκονται σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική, λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με χιλιάδες δρομείς να συμμετέχουν στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση.

Οι περιορισμοί επηρεάζουν σημαντικούς οδικούς άξονες, από τον Μαραθώνα μέχρι το κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με την περιοχή και την εξέλιξη των αγώνων.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος ξεκίνησε στις 08:30 το πρωί, με προγραμματισμένη ολοκλήρωση στις 18:15, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι πρώτοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία από τις 13:00. Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί σε Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, Φιλελλήνων και σε τμήματα της λεωφόρου Συγγρού είχαν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν στις 13:00. Αντίθετα, σε άλλους κεντρικούς δρόμους οι απαγορεύσεις θα διαρκέσουν περισσότερο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmpsgmgyyjr5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι προγραμματισμένες ώρες λήξης των αποκλεισμών είναι:

13:00: Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Φιλελλήνων και τμήμα της Συγγρού.

18:30: Βασιλίσσης Σοφίας, Ριζάρη, Μεσογείων, Φειδιππίδου και επιλεγμένα τμήματα της Κηφισίας και της Μιχαλακοπούλου.

19:30: Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Βασιλίσσης Όλγας και τμήμα της Αρχιμήδους.

Παράλληλα, ορισμένοι πρόσθετοι περιορισμοί κοντά στο Παναθηναϊκό Στάδιο προβλέπεται να παραμείνουν σε ισχύ έως τις 22:00.

Τι ισχύει για μετρό και τραμ

Αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες συμμετέχοντες και θεατές του Μαραθωνίου. Η ΣΤΑΣΥ έχει ενισχύσει τη συχνότητα των δρομολογίων στις τρεις γραμμές του μετρό, με την προσθήκη τριών συρμών σε καθεμία. Σημαντική διαφοροποίηση υπάρχει στη Γραμμή 6 του τραμ, καθώς μέχρι τις 22:00 τα δρομολόγια τερματίζουν στη στάση «Φιξ», χωρίς να εξυπηρετούνται οι στάσεις «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και «Λεωφόρος Βουλιαγμένης».

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στους δρόμους που επηρεάζονται από τη Μαραθώνια διαδρομή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών. Για τη μετάβαση από το κέντρο της Αθήνας προς τα νότια προάστια, στις ενδεικτικές εναλλακτικές διαδρομές περιλαμβάνονται οι άξονες Πειραιώς, Χαμοστέρνας, Συγγρού και Ποσειδώνος.

Οι ανακοινωμένες ώρες αποτελούν το προγραμματισμένο τέλος των αποκλεισμών και η πραγματική αποκατάσταση της κυκλοφορίας μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες. Ορισμένα κυκλοφοριακά μέτρα, κυρίως περιορισμοί στάσης και στάθμευσης, προβλέπεται να διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.