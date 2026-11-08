Ο νικητής έδωσε τον δικό του ρυθμό στην κούρσα και κατάφερε να γράψει ιστορία.

Με εντυπωσιακή επίδοση και νέο ρεκόρ αγώνα ολοκληρώθηκε ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.

Ο νικητής έδωσε τον δικό του ρυθμό στην κούρσα και κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς κατέρριψε κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ της διοργάνωσης. Αυτό ανήκε στον Κενυάτη Έντουιν Κίπτου, ο οποίος το 2023 είχε τερματίσει σε 2:10:34.

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Η Αιθιοπία πανηγύρισε και τη δεύτερη θέση, με τον Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα να ακολουθεί τον συμπατριώτη του σε 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με χρόνο 2:11:22, ενώ τέταρτος ήταν ο συμπατριώτης του Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο, ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 2:12:06.

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Πρώτος Έλληνας ο Κωνσταντίνος Σταμούλης – Στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης

Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής από ελληνικής πλευράς στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καταφέρνοντας να τερματίσει πρώτος μεταξύ των Ελλήνων αθλητών στην ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων.

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Ο δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση της γενικής κατάταξης και περνώντας τη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

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Ο Χαράλαμπος Πιτσώλης του ΓΑΣ Ο Ιλισσός ήταν ο δεύτερος Έλληνας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, καταγράφοντας χρόνο 2:18:58 και καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη γενική κατάταξη.

Την τρίτη θέση μεταξύ των Ελλήνων κατέκτησε ο Νικόλαος Σταμούλης, επίσης αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 2:19:05, τερματίζοντας δέκατος στη γενική κατάταξη.

Μάλιστα, η διαφορά ανάμεσα στον Πιτσώλη και τον Νικόλαο Σταμούλη ήταν μόλις επτά δευτερόλεπτα, στοιχείο που αποτυπώνει τον έντονο ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση μεταξύ των Ελλήνων.