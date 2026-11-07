Για την αποκάλυψη του μηχανισμού πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικών λειτουργών.

Μια υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, με οικονομικές οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα πολυπλόκαμο δίκτυο επιχειρήσεων στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε χιλιάδες ΑΦΜ, εικονικές εταιρείες και εκατοντάδες παρένθετα πρόσωπα, προκειμένου οι πραγματικοί επιχειρηματίες να παραμένουν στο παρασκήνιο και οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να μην εξοφλούνται.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο φέρεται να στρατολογούνταν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, προσφέροντάς τους χρηματικά ποσά προκειμένου να εμφανίζονται στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων.

Η μεγάλη επιχείρηση της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και οδήγησε σε 18 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, αλλά και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως παρένθετο πρόσωπο, λαμβάνοντας αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

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Πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και 4.200 ΑΦΜ

Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνα των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά, στο δίκτυο φέρονται να εμπλέκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού ξεπερνούν τις 2.000.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η επιχειρηματική δραστηριότητα εκτεινόταν σε περισσότερα από 700 σημεία και διευθύνσεις, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση και στη νυχτερινή διασκέδαση, με γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου 1.300 άτομα εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι των εταιρειών, ενώ πίσω από αυτά φέρονται να βρίσκονταν περίπου 700 πρόσωπα που ασκούσαν στην πραγματικότητα την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να απέφευγαν να εμφανίζονται επισήμως στις εταιρικές δομές, μεταφέροντας τις ευθύνες σε πρόσωπα που δεν είχαν ουσιαστική σχέση με τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στρατολογούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να εξασφάλιζε το κύκλωμα τα πρόσωπα που χρησιμοποιούσε ως «αχυρανθρώπους».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, μέλη του δικτύου αναζητούσαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τους κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι φέρονται να πείθονταν, έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής, να αναλάβουν τυπικά τη διαχείριση εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Στην πράξη, εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές και οι άνθρωποι που λάμβαναν τις επιχειρηματικές αποφάσεις παρέμεναν στο παρασκήνιο.

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Οι εταιρείες αυτές φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως όχημα για τη δημιουργία και τη συσσώρευση μεγάλων οφειλών, οι οποίες στη συνέχεια παρέμεναν ανεξόφλητες.

Τα 203 εκατομμύρια ευρώ και η κατανομή των οφειλών

Το συνολικό ύψος των οφειλών που αποδίδονται στο δίκτυο ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αφορά τη δραστηριότητα της τελευταίας τριετίας.

Από αυτά:

68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν οφειλές από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ.

135 εκατομμύρια ευρώ αφορούν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Τα συγκεκριμένα ποσά αποτυπώνουν το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης και τη διαδρομή των οφειλών που δημιουργήθηκαν μέσα από τη λειτουργία των εταιρειών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmp03ztp5m0h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Σημαντική θέση στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν κομβικό ρόλο στη δημιουργία και τη διαχείριση των εταιρικών σχημάτων.

Οι λογιστές φέρονται να αναλάμβαναν διαδικασίες που σχετίζονταν με τη σύσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την ολοκλήρωση διαδικασιών που αφορούσαν την έκδοση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Οι συγκεκριμένες πρακτικές αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Βίλες, εξωτικά ταξίδια, όπλα και ακριβά ρολόγια

Εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως σχετικά με τον τρόπο ζωής ορισμένων από τους εμπλεκομένους.

Οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν στοιχεία που παραπέμπουν σε ιδιαίτερα πολυτελή διαβίωση, με βίλες, ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρονται να αποτύπωναν τον τρόπο ζωής ορισμένων προσώπων.

Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Τα ευρήματα αυτά προστίθενται στα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας και αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Γνωστός ηθοποιός-μοντέλο μεταξύ των συλληφθέντων

Ανάμεσα στα 18 πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκεται και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, η συμμετοχή του οποίου στην υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», δηλαδή εμφανιζόταν τυπικά ως διαχειριστής εταιρειών χωρίς να έχει πραγματική συμμετοχή στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Για τον ρόλο αυτό φέρεται να λάμβανε μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται, επίσης, η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες που φέρονται να βρίσκονται πίσω από το δίκτυο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmoyxgrtsoht?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ

Για την αποκάλυψη του μηχανισμού πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικών λειτουργών.

Καθοριστική θεωρείται η διασταύρωση των στοιχείων των χιλιάδων ΑΦΜ, των εταιρικών σχημάτων και των διευθύνσεων στις οποίες εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.

Οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τις επαναλαμβανόμενες πρακτικές που φέρονται να χρησιμοποιούνταν, να χαρτογραφήσουν τις εταιρικές διασυνδέσεις και να ταυτοποιήσουν πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, ασκούσαν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα πίσω από τους τυπικούς διαχειριστές.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς πίσω από τα χιλιάδες ΑΦΜ, τις εταιρείες και τις οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται ένας μηχανισμός του οποίου η πραγματική έκταση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα.