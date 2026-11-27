Από την υπόθεση Λιάκου και τα «σπιτάκια» μέχρι τα Τέμπη και τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ -υποκλοπές

Η μία υπόθεση μετά την άλλη ..σκάει στην αυλή του Μαξίμου. Και το μαρτύριο της ..σταγόνας για την κυβέρνηση σε σειρά ζητημάτων με οσμή διαφθοράς ή σκανδάλου μοιάζει δίχως τέλος.

Δικαιώνονται όσοι εισηγήθηκαν πρόωρες εκλογές

Όσοι επέμεναν στην εξάντληση της τετραετίας τώρα το μετανιώνουν. Και όσοι εισηγήθηκαν στον πρωθυπουργό πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο υποστηρίζοντας ότι «τίποτε καλό δεν μπορεί να προκύψει για την κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές», τώρα δικαιώνονται.

Βαριά σύννεφα σκιάζουν το Μαξίμου

Οι τέσσερις – αιφνιδιαστικές -χθεσινές συλλήψεις μετά από εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης έχει φέρει σε απόλυτη αμηχανία την κυβέρνηση. Αφού κανείς δεν ξέρει πως θα ξετυλιχθεί το δικαστικό κουβάρι. Ή αν η υπόθεση ακουμπάει και «γαλάζια» κυβερνητικά στελέχη. Παρότι το ζήτημα ερχόταν και επανερχόταν στην δημόσια κουβέντα εδώ και έναν χρόνο. Και όλοι γνώριζαν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά τις διαδρομές των Κοινοτικών κονδυλίων που δόθηκαν μέσω ΕΣΠΑ.

Σε εκκρεμότητα η υπόθεση Καραμανλή

Εξέλιξη που συμπίπτει χρονικά με την σημερινή παρουσία του πρώην υπουργού Μεταφορών Κ. Καραμανλή στον Άρειο πάγο για την τραγωδία των Τεμπών. Με την απόφαση για παραπομπή ή μη του κ. Καραμανλή στο Ειδικό Δικαστήριο, να εκκρεμεί.

Ενώ έχει προηγηθεί σχετική απόφαση για παραπομπή σε Ειδικό Δικαστήριο του Χρ. Τριαντόπουλου για το «μπάζωμα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Συνεχίζονται οι «γαλάζιες» δίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στον μακρύ κατάλογο των δικαστικών εμπλοκών της κυβέρνησης περιλαμβάνεται και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αρκετούς βουλευτές της Ν.Δ. να μην έχουν ξεμπλέξει. Όπως ο πρώην Γραμματέας του κόμματος Κ. Σκρέκας η υπόθεση του οποίου εκδικάζεται αυτές τις ημέρες.

Under portas το Εφετείο για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Κι ακόμη η κυβέρνηση βρίσκεται στα μέσα της φουρτούνας. Αφού σε λίγες ημέρες – στις 11 Δεκεμβρίου- ξεκινάει το Εφετείο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Με τους επιχειρηματίες Ντίλαν, Χάμου, Μπίτζιο και Λαβράνο να κάθονται για δεύτερη φορά στο εδώλιο. Και τον Ισραηλινό ιδρυτή της Intellexa να έχει στείλει από καιρό προειδοποιητικές βολές σε περίπτωση που η δίκη κακοφορμίσει.

Εικόνα επιδείνωσης σε έναν μήνα

Η θέση της κυβέρνησης έχει επιδεινωθεί ραγδαία μέσα σε λίγες εβδομάδες και σε ηθικό επίπεδο από υποθέσεις με πρωταγωνιστές υφυπουργούς της κυβέρνησης. Μετά τον Λ. Τσαβδαρίδη που αποπέμφθηκε σε συνοπτικές διαδικασίες άνοιξε το ζήτημα με τις απευθείας αναθέσεις που έχουν λάβει οι αδελφές του υφυπουργού Εσωτερικών Β. Λιάκο από σειρά δήμων.

Το θέμα Λιάκου δεν κλείνει παρά τις προσπάθειες

Με την κυβέρνηση να κάνει τα πάντα για να κλείσει το θέμα και αυτό να μην κλείνει. Ακόμη και τώρα που η κυβέρνηση κατέστησε σαφές δημόσια ότι δεν έχει σκοπό να θυσιάσει κι άλλο κυβερνητικό μέλος της. Όχι τουλάχιστον back του back με τον Λ. Τσαβδαρίδη.

Υπαρξιακό θέμα για την κυβέρνηση η μη αποπομπή Λιάκου

Ο πρωθυπουργός γνωρίζει την αρνητική εντύπωση που έχει προκαλέσει η όλη υπόθεση στην κοινή γνώμη. Και είναι βέβαιον – το ομολογούν άπαντες στο Μαξίμου- ότι αν είχαν από την αρχή όλα τα δεδομένα δεν υπήρχε περίπτωση να ορκίσουν τον κ. Λιάκο υφυπουργό. Ωστόσο, έκριναν ότι μία ακόμη αποπομπή μέλους του υπουργικού συμβουλίου – μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του- θα προκαλούσε υπαρξιακό πρόβλημα στην κυβέρνηση αφού θα περνούσε το μήνυμα σε πολιτικούς αντιπάλους και συμφέροντα ότι οι υπουργοί μπορεί να πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον σαν τα τραπουλόχαρτα. Κι έτσι προτίμησαν να υποστούν τον αρνητικό αντίκτυπο της κοινωνίας. Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη να προσπαθεί στο ..και πέντε να περισώσει ότι περισώζεται ανακοινώνοντας ότι ο κ. Λιάκος δεν θα πάρει τελικά την αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Γαλάζια» ..καρφώματα

Δυστυχώς για την κυβέρνηση οι ίδιοι οι βουλευτές της Ν.Δ. φαίνονται απρόθυμοι να στηρίξουν τον Β. Λιάκο παρά την βούληση του Μαξίμου. Αυτό φάνηκε μετά την συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ ο ίδιος ο υφυπουργός θέλοντας να βάλει τέλος στην συζήτηση.

Με τα αποτελέσματα να τον διαψεύδουν. Αφού όσοι «γαλάζιοι» υπουργοί και βουλευτές κλήθηκαν να σχολιάσουν σε τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα την στάση Λιάκου , πήραν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σαφείς αποστάσεις.

Του δείχνουν τον δρόμο της εξόδου

Ο Άγγελος Συρίγος πρώτος είπε ξεκάθαρα ότι αν ήταν στην θέση του κ. Λιάκου θα είχε παραιτηθεί. Ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης «κάρφωσε» τον κ. Λιάκο λέγοντας ότι ουδείς άλλος «γαλάζιος» βουλευτής έχει προσλάβει συγγενή του σε θέση επιστημονικού συμβούλου. Ενώ έντονο προβληματισμό εξέφρασε- μεταξύ άλλων- για τους χειρισμούς Λιάκου και ο υπουργός Ναυτιλίας Β. Κικίλιας.