Οι επισκέψεις των μαθητών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 23 Απριλίου 2027.

Στην υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών σε σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.) και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών με τις δυνατότητες που προσφέρει η Επαγγελματική Εκπαίδευση. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ , οι επισκέψεις απευθύνονται σε μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, καθώς και της Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

Στόχος η ουσιαστική γνωριμία με την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Κεντρικός σκοπός της πρωτοβουλίας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν από κοντά τις εκπαιδευτικές επιλογές που προσφέρει η Επαγγελματική Εκπαίδευση, να ενημερωθούν για τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., αλλά και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που προσφέρει η εργαστηριακή εκπαίδευση. Μέσα από τις επισκέψεις στις σχολικές μονάδες και στα Εργαστηριακά Κέντρα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους εργαστηριακούς χώρους, να γνωρίσουν τον εξοπλισμό, να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εφαρμογές και να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία των ΕΠΑΛ. Η βιωματική και διαδραστική προσέγγιση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενημέρωση των μαθητών, βοηθώντας τους να αναγνωρίσουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους και να διαμορφώσουν πιο συνειδητά τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση της δράσης, οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Γυμνασίων και των ΓΕ.Λ., καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο «Σ.Ε.Π. – Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας» στα ΕΠΑ.Λ., καλούνται να συνεργαστούν με τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής τους. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να οργανωθούν κατάλληλα οι επισκέψεις, ώστε να έχουν ουσιαστικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Έως τις 23 Απριλίου η ολοκλήρωση των επισκέψεων

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, οι προβλεπόμενες επισκέψεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 23 Απριλίου 2027. Η πρωτοβουλία αποτελεί μια ευκαιρία για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου και της Α Λυκείου να γνωρίσουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση όχι μόνο μέσα από ενημερωτικές παρουσιάσεις, αλλά κυρίως μέσα από την άμεση επαφή με τα εργαστήρια, τις ειδικότητες και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ΕΠΑ.Λ.

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Η σύνδεση της σχολικής ενημέρωσης με τη βιωματική εμπειρία μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρει η επαγγελματική εκπαίδευση και να επιλέξουν τη διαδρομή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις δεξιότητες και τους στόχους τους.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση ανοίγει τις πόρτες της στους μαθητές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν, να ανακαλύψουν και να επιλέξουν το δικό τους εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μέλλον.