«Καμία ανοχή στον ναζισμό και τον φασισμό μέσα στα σχολεία» τονίζει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Γλυφάδας.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η εμφάνιση ναζιστικών συμβόλων σε σχολεία της Γλυφάδας, όπως έγινε γνωστό μέσα τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο ειδικός γραμματέας της ΟΛΜΕ, Δημήτρης Ακτύπης. Στις φωτογραφίες αποτυπώνονται συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και του Ηλία Κασιδιάρη. Η παρέμβαση της ΟΛΜΕ, αλλά και η καμπάνια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα σχολεία κατά του φασισμού, αναδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για ένα ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απλός βανδαλισμός ή ως ένα μεμονωμένο περιστατικό καθώς διαρκώς πληθαίνουν περιστατικά με «άρωμα» ακροδεξιάς.

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Στο ίδιο πλαίσιο, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γλυφάδας καταδικάζει απερίφραστα την εμφάνιση ναζιστικών συμβόλων και φασιστικών συνθημάτων στα σχολεία της πόλης. Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της, ο φασισμός, ο ναζισμός, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία και στην κοινωνία που θέλουμε να οικοδομήσουμε για τα παιδιά μας. Η σιωπή, η αδιαφορία και η ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν αποτελούν επιλογές.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι τα σχολεία οφείλουν να είναι χώροι γνώσης, ελεύθερης σκέψης, ισότητας και δημοκρατικού διαλόγου, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τη διαφορετικότητα, να σκέφτονται κριτικά και να υπερασπίζονται τις δημοκρατικές αξίες. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να επιδιώξει συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τη σχολική κοινότητα, με στόχο ουσιαστικές παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών.

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Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γλυφάδας: «Δεν ανεχόμαστε τον φασισμό»

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γλυφάδας καταδικάζει απερίφραστα την εμφάνιση ναζιστικών συμβόλων και φασιστικών συνθημάτων σε σχολικούς χώρους της πόλης μας. Τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν απλώς περιστατικά βανδαλισμού. Είναι φαινόμενα που μας προβληματίζουν βαθιά και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κάτι ασήμαντο ή μεμονωμένο. Ο φασισμός, ο ναζισμός, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία μας και στην κοινωνία που θέλουμε να οικοδομήσουμε για τα παιδιά μας.

Η σιωπή, η αδιαφορία και η ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν είναι επιλογές. Έχουμε όλοι ευθύνη να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του σεβασμού και της αλληλεγγύης. Να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια διάδοσης και κανονικοποίησης φασιστικών αντιλήψεων, ιδιαίτερα όταν αυτές επιχειρούν να βρουν χώρο μέσα στα σχολεία.

Τα σχολεία πρέπει να είναι χώροι γνώσης, ελεύθερης σκέψης, ισότητας και δημοκρατικού διαλόγου. Χώροι όπου τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τη διαφορετικότητα και να σκέφτονται κριτικά. Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γλυφάδας θεωρούμε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό και δεν σκοπεύουμε να μείνουμε μόνο σε μια ανακοίνωση καταδίκης. Θα αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και θα επιδιώξουμε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τη σχολική κοινότητα, ώστε να αναδειχθεί το ζήτημα και να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών.

Γιατί η δημοκρατία, ο σεβασμός και η ανθρωπιά δεν είναι αυτονόητα. Καλλιεργούνται καθημερινά, μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία. Δεν ανεχόμαστε τον φασισμό. Δεν μένουμε αμέτοχοι.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Γλυφάδας

«Ο φασισμός δεν χωράει στα σχολεία μας»

Μιλώντας στο Dnews εκπαιδευτικός τονίζει ότι «λόγω ιδιότητας έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη να αντιπαλεύουμε καθημερινά τον φασισμό, τον ρατσισμό και το μίσος. Να αναδεικνύουμε μέσα από το μάθημα και τη συλλογική ζωή του σχολείου την ιστορική αλήθεια, τα αίτια που γεννούν, συντηρούν και ενισχύουν τον φασισμό, τη σημασία της αλληλεγγύης και του συλλογικού αγώνα. Δεν θα επιτρέψουμε στους συνεχιστές της καταδικασμένης εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», με όποια επωνυμία ή μανδύα κι αν εμφανίζονται, να τρομοκρατούν τη σχολική κοινότητα, να δηλητηριάζουν τις συνειδήσεις των παιδιών και να τα στρατολογούν στο μίσος και την εγκληματική δράση.»





