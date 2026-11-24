Το θύμα είχε πλούσιο ποινικό ιστορικό αφού ήταν στην ομάδα της μαφιόζικης οργάνωσης του Γ. Μοσχούρη.

Τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI μετά από περίπου 1,5 μήνα ερευνών ταυτοποίησαν δύο άτομα που φέρονται να ενορχήστρωσαν και να πραγματοποιήσουν την εκτέλεση του 52χρονου τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου 2026, στη Γλυφάδα.

Πρόκειται για έναν 48χρονο, ο οποίος συνελήφθη στις 18 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο, καθώς και έναν 48χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο ήταν εκείνοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και που προσέγγισαν τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με δίκυκλο, κοντά στο γκολφ της Γλυφαδας. Τότε, ένας από τους επιβαίνοντες άνοιξε πυρ επανειλημμένα εναντίον του, με αποτέλεσμα το θύμα να χάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και να πέσει στο οδόστρωμα.

Ωστόσο, οι δράστες δεν σταμάτησαν εκεί. Επέστρεψαν στο σημείο και πυροβόλησαν εκ νέου εναντίον του 52χρονου, προτού τραπούν σε φυγή.

Κατά την αυτοψία στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 κάλυκες, ενώ από τη νεκροψία - νεκροτομή προέκυψε ότι ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο.

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Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι δύο εκτελεστές χρησιμοποίησαν τη μοτοσικλέτα τόσο για την προσέγγιση όσο και για τη διαφυγή τους. Μετά τη δολοφονία μετέβησαν στην Κερατέα, όπου στάθμευσαν το δίκυκλο σε απομονωμένη οικία. Εκεί τους περίμενε ο 48χρονος που συνελήφθη, ο οποίος φέρεται να τους παρέλαβε με αυτοκίνητο και να τους μετέφερε σε άλλη περιοχή της Αττικής.

Είχαν «σπάσει» τη μοτοσικλέτα σε κομμάτια

Από την αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού ταυτοποιήθηκε και ο δεύτερος 48χρονος, αλλοδαπός, ως ο οδηγός της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

Μάλιστα, κατά τις έρευνες των Αρχών εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στην ανθρωποκτονία, η οποία είχε επιμελώς κρυφτεί και αποσυναρμολογηθεί σε επιμέρους τμήματα, ενώ δεν βρέθηκε ο κινητήρας της. Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, τμήματα της μοτοσικλέτας, ψηφιακά πειστήρια, καθώς και κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό των δραστών.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα που σχετίζονταν με την υποστήριξη της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, για ναρκωτικά και κατοχή χειροβομβίδας, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Και ο Αλβανός ιδιοκτήτης ανήκε παλιά στην εγκληματική οργάνωση των δολοφονημένων μελών της «Greek Mafia», Γρίβα και Καραγιάννη ή «Καράφλα» και έχει απασχολήσει και για ληστείες. Ο συλληφθείς, μετά την απολογία του στον Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ήταν άνθρωπος του «Θαμνάκια» το θύμα

Το θύμα είχε πλούσιο ποινικό ιστορικό αφού ήταν στην ομάδα της μαφιόζικης οργάνωσης του Γ. Μοσχούρη, γνωστού και ως «Θαμνάκια» που δολοφονήθηκε Ρωσόφωνους εκτελεστές με εντολή του Εντικ, στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025, έξω από ιδιωτική κλινική. Είχε συλληφθεί μάλιστα το 2015 ως μέλος της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας.

Ο ίδιος σύχναζε και εργαζόταν σε δύο πολύ γνωστά νυχτερινά κέντρα της Παραλιακής, ενώ παράλληλα είχε και άλλες δραστηριότητες.

Ήταν οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και το 2018, στην Θύρα 31, στο ΟΑΚΑ, είχε πυροβολήσει και τραυματίσει έναν άλλον οπαδό της ίδιας ομάδας, ενώ το 2022 είχε πυροβολήσει σε άλλο επεισόδιο στην Λ. Αλεξάνδρας έξω από τα γραφεία συνδέσμου του ΠΑΟ έναν επίσης άλλον οπαδό της ίδιας ομάδας, περιστατικό για το οποίο είχε σχηματιστεί δικογραφία και είχε συλληφθεί.

Η πιο πρόσφατη περιπέτειά του με τον νόμο ήταν το 2024 που είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους.