Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής 11/10 όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας στην Γλυφάδα δίπλα στη μηχανή του, στο σημείο όπου συναντώνται η λεωφόρος Καραμανλή και η οδός Παναγούλη, κοντά στην περιοχή του γκολφ.
Αρχικά ο άνδρας που κάλεσε τις Αρχές νόμιζε πως έγινε κάποιο τροχαίο ωστόσο όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο άνδρας έφερε θανάσιμα τραύματα στο σώμα του, ενώ είχε δεχτεί και πυροβολισμό στο κεφάλι.
Παράλληλα, στο σημείο εντοπίστηκαν και 8 κάλυκες, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη έρευνα. Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το θύμα ηλικίας 50-60 ετών φαίνεται να είχε ποινικό παρελθόν και να ήταν γνώριμος των αστυνομικών Αρχών καθώς εργαζόταν σε νυχτερινά μαγαζιά, έχοντας στενές σχέσεις με γνωστό άνθρωπο της νύχτας.
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