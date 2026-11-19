Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφία με την κόρη της από τις διακοπές τους.

Για πρώτη φορά μαμά έγινε η Κατερίνα Καινούργιου τον περασμένο Απρίλιο, και έκτοτε φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο όμορφες και συναισθηματικές περιόδους της ζωής της.

Η γνωστή παρουσιάστρια, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, απέκτησε την κόρη της, την μικρή Ξένια, με την οποία περνάνε τις πιο πολύτιμες στιγμές τους.

Φέτος, το ζευγάρι πέρασε τις πρώτες του καλοκαιρινές διακοπές έχοντας αποκτήσει τον ρόλο των γονέων, ενώ πλέον ετοιμάζονται να περάσουν τις πιο ξεχωριστές γιορτές των Χριστουγέννων.

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου, πριν από μερικές ημέρες, δημοσίευσε μία φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, το οποίο και στόλισε μαζί με την κόρη της.

Την επόμενη ημέρα, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», αποκάλυψε ότι ήταν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχει βιώσει.

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Η νέα ανάρτηση της Κατερίνα Καινούργιου

Σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται να κρατά την κόρη της στα δυο της χέρια και να χαμογελά πλατιά.

Το στιγμιότυπο φαίνεται πως είναι από το φετινό της καλοκαίρι, ενώ η παρουσιάστρια, πρόσθεσε στη λεζάντα της:

«It’s National Firstborn Day. Post the baby that made you a mama», δηλαδή:

«Είναι η διεθνής ημέρα πρωτότοκου παιδιού. Δημοσίευσε το μωρό που σε έκανε μαμά».