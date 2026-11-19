Η συγκινητική ανάρτηση της Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Ζέτα Μακρυπούλια πρωταγωνίστησε φέτος στην παράσταση «Τζένη Τζένη», σε σκηνοθετική επιμέλεια του Νίκο Καραθάνου που ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Τον Νοέμβριο του 2026, η παράσταση ρίχνει αυλαία και η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα backstage στιγμιότυπα.

Το θεατρικό έργο είναι βασισμένο στην ομώνυμη ταινία της Φίνος Φιλμ, ενώ στη σκηνή μαζί με τη Ζέτα Μακρυπούλια, βρέθηκε ο Χρήστος Λούλης, η Χάρις Αλεξίου, ο Νίκος Καραθάνος, η Γαλάνη Χατζηπασχάλη, Ιωάννα Μαυρέα, ο Μιχάλης Ψαλίδας, ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης, ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο Άγγελος Παπαδημητρίου και ο Γιάννης Κότσιφας.

Το «αντίο» της Ζέτα Μακρυπούλια

Στην ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Τετάρτης η Ζέτα Μακρυπούλια, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις παραστάσεις του «Τζένη Τζένη», όπως και μερικές από τις σκέψεις της:

«Τζένη Τζένη

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Μια ταινία που έβλεπα στο repeat όταν ήμουν μικρή, έμελλε να γίνει παράσταση στο Δημοτικό θέατρο του Πειραιά και να είμαι μέρος της κι εγώ..

Πόσο τυχαία είναι όλα αυτά τελικά που συμβαίνουν στη ζωή;

Μπαίνοντας στα άδυτα του backstage των τελευταίων παραστάσεων, θυμάμαι την ενέργεια, το τρέξιμο, τα γέλια, τα λάθη, την κούραση, τις ωραίες στιγμές, τις λίγο πιο δύσκολες, τις γιορτές, τα γενέθλια, τις τούρτες που σβήναμε πάντα στο τρίτο κουδούνι πίσω από την αυλαία πριν ξεκινήσει η παράσταση, τα γλυκά, τα φαγητά, τις σκάλες, τα βλέμματα, την αλληλοβοήθεια, τους ανθρώπους..

Ωραίοι άνθρωποι και πάνω και πίσω και κάτω από τη σκηνή! Σας ευχαριστώ όλους!

Αποχαιρετώ μια παράσταση, κρατώντας πίσω τη διαδρομή, την εμπειρία και μια οικογενειακή κατάσταση που ξέρει τόσο καλά να δημιουργεί ο Νίκος Καραθάνος!

Πέρα από ωραίες παραστάσεις, φτιάχνει και ωραίες παρέες!».

{https://www.instagram.com/p/Df5FxQ2oTra/?hl=el}