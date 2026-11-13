Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου η πρεμιέρα του «Μακμπέθ» με Γάλλο και Καραμπέτη.

H αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την αποψινή πρεμιέρα του εμβληματικού «Μακμπέθ» του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου.

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, έχοντας μόλις επιστρέψει από την Κίνα, όπου παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Wuzhen τον «Ιππόλυτο» του Ευριπίδη, σκηνοθετεί τον εμβληματικό «Μακμπέθ».

Η πιο εφιαλτική τραγωδία του Σαίξπηρ, με τον Γιώργο Γάλλο και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενός δυναμικού θιάσου, παρουσιάζεται σε μια εντυπωσιακή πολυπρόσωπη παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

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Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 13 Νοεμβρίου στο «Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη», ένα θέατρο στο οποίο η Κατερίνα Ευαγγελάτου και η «Λυκόφως» επιστρέφουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες «1984» και «Η κωμωδία των παρεξηγήσεων».

{https://youtu.be/qlD9rNSpXfk?si=zzdjbdDVi9oIeHdE}

Το έργο

Ο «Μακμπέθ» αφηγείται την άνοδο και την πτώση ενός Σκωτσέζου στρατηγού, ο οποίος, παρακινημένος από την προφητεία τριών μαγισσών και τη φιλοδοξία της συζύγου του, της Λαίδης Μακμπέθ, δολοφονεί τον βασιλιά Ντάνκαν για να σφετεριστεί τον θρόνο και να καταλήξει βαθιά διεφθαρμένος από την ανεξέλεγκτη δίψα του για εξουσία.

Η παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου λειτουργεί ως μια συνεχής περιδίνηση πάνω στο περιστρεφόμενο σκηνικό της Εύας Μανιδάκη, από το οποίο ξεχύνονται συναρπαστικές εικόνες καθώς το μαγικό συναντά το ρεαλιστικό.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται το ζεύγος Μακμπέθ και οι Μάγισσες, οι οποίες κινούν τα νήματα και οδηγούν τον κεντρικό ήρωα μπροστά σε έναν αινιγματικό χρησμό. Ο τρόπος που θα τον ερμηνεύσει θέτει σε λειτουργία έναν μηχανισμό που τελικά κατασπαράσσει τον ίδιο και την σύντροφό του και παρασέρνει στη δίνη της αβύσσου δεκάδες αθώα θύματα.

Οι Μακμπέθ δεν είναι απλώς ανθρώπινοι, είναι πλάσματα της ανάγκης υποδουλωμένα στην πίεση μιας αδύναμης άνευρης φύσης από τη μία (Μακμπέθ), και μιας τυφλής συζυγικής αφοσίωσης από την άλλη (Λαίδη). Είναι υπεύθυνοι για τη μοίρα τους, αλλά ταυτόχρονα την αγνοούν με έναν απόλυτα τραγικό τρόπο.

Μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Κατερίνας Ευαγγελάτου, παράξενες, μαγικές εικόνες αναδεικνύονται καθώς γύρω από τους πρωταγωνιστές αναπτύσσεται ολόκληρος ο κόσμος της αυλής γεμάτος από μικροκόλακες, φιλόδοξους στρατιωτικούς, άρχοντες, ακέραιους αλλά και φαύλους χαρακτήρες.

Μέσα στην αδηφάγο δύναμη που κινεί τους Μακμπέθ βρίσκεται και το σκουλήκι που θα τους καταστρέψει. Μία άβυσσος δικής τους επινόησης τους παρασέρνει σταδιακά εκσφενδονίζοντάς τους σε έναν αγώνα χωρίς επιστροφή.

Η παράσταση βασίζεται στην εξαιρετική μετάφραση του Νίκου Χατζόπουλου σε νέα δραματουργική επεξεργασία της σκηνοθέτιδας. Απότομες εναλλαγές σκηνών, κινηματογραφικές τεχνικές, αέναη κίνηση (Πατρίσια Απέργη), ένα σύμπαν έντονης εικαστικότητας με χειροποίητα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα εμπνευσμένα από τη σκωτσέζικη παράδοση, σε φωτισμούς Ελίζας Αλεξανδροπούλου και βίντεο του Παντελή Μάκκα συντελούν στη δημιουργία μίας ονειρικής αίσθησης, η οποία υπογραμμίζεται από την υποβλητική μουσική του Σταύρου Γασπαράτου.

Μια αίσθηση απόλυτου εφιάλτη διατρέχει όλο το έργο, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Συντελεστές

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία: Κατερίνα Ευαγγελάτου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Κίνηση: Πατρίσια Απέργη

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Σχεδιασμός Βίντεο: Παντελής Μάκκας

Ειδικές Κατασκευές: Αλέξανδρος Λόγγος

Βοηθός Σκηνοθέτιδας: Μιχαέλα Σαραντινοπούλου

Β Βοηθοί Σκηνοθέτιδας (στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης) : Μαρίνα Μανιά, Θεοδώρα Μουδράκη

Βοηθός Σκηνογράφου: Μαρία Καλοφούτη

Βοηθός Ενδυματολόγου (στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης): Νικολέτα Κατσώρα, Μελίνα Κούρτη

Βοηθός Συνθέτη: Στέλιος Τσίλογλου Ιγνατιάδης

Βοηθός σχεδιαστή Βίντεο: Νάνσυ Κουρούνη

Βοηθός Φωτίστριας: Παυλίνα Παπαδάκη

Promo Φωτογραφίες: Έφη Γούση

Φωτογραφίες Πρόβας: Βάσια Αναγνωστοπούλου

Φωτογραφίες Παράστασης: Ανδρέας Σιμόπουλος

Trailer: Θωμάς Παλυβός

Σχεδιασμός Κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Σχεδιασμός Μακιγιάζ: Ρούλα Λιανού

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Βοηθοί Παραγωγής: Αναστασία Μοναστηρίδου - Πανούτσι Μαργέλος

Παραγωγή : Λυκόφως-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Διανομή:



ΜΑΚΜΠΕΘ: Γιώργος Γάλλος

ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΜΠΕΘ: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

ΜΑΚΝΤΑΦ: Μιχάλης Μιχαλακίδης

ΜΠΑΝΚΟΥΟ: Λευτέρης Πολυχρόνης

ΠΡΩΤΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Έλενα Τοπαλίδου

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Αλεξάνδρα Λέρτα

ΤΡΙΤΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: Χριστίνα Μαξούρη

ΛΕΝΟΞ: Ερρίκος Μηλιάρης

ΜΑΛΚΟΜ: Χρήστος Διαμαντούδης

ΝΤΑΝΚΑΝ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΦΟΝΙΑΣ, ΣΙΓΟΥΟΡΝΤ: Σταύρος Καλλιγάς

ΡΟΣ, ΚΕΪΘΝΕΣ: Γιώργης Παρταλίδης

ΛΟΧΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΣ ΦΟΝΙΑΣ, ΜΕΝΤΙΘ: Βασίλης Μίχας

ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Γιώργος Μπραουδάκης

Και τα παιδιά: Μάρκος Απέργης, Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αλέξανδρος Γκοργκορώσης, Οδυσσέας Λαμπρακόπουλος, Αλκυόνη Μαραγκού, Φωτεινή Φίνκο

Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

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