Η έκρηξη σημειώθηκε σε αγωγό νερού, ενώ δεν υπήρξε καμία διαρροή αερίου στο δημαρχείο.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην Πυροσβεστική έπειτα από κλήση για έκρηξη στο δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 10:40 για έκρηξη στο κτήριο όπου στεγάζεται το δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 12, στους Αμπελόκηπους.

Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκαν και οι αρμόδιοι φορείς.

Στο χώρο του περιστατικού δεν προκλήθηκε πυρκαγιά και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ το κτήριο εκκενώθηκε προληπτικά πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Παρά τις πρώτες αναφορές για έκρηξη σε αγωγό αερίου, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, δήλωσε πως η έκρηξη έγινε σε λέβητα νερού:

«Προσήλθε η πυροσβεστική, το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η αστυνομία. Αποκλείσανε τη διαρροή του φυσικού αερίου. Δεν υπήρχε ούτε μυρωδιά ούτε πυρκαγιά. Αποκλείσανε την εγκληματική ενέργεια και κατέληξαν στο ότι, στο λέβητα του νερού, λόγω υπερθέρμανσης, δημιουργήθηκε η έκρηξη υδρατμών. Δεν υπάρχει κανείς τραυματισμένος. Υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές σε σημείο της αυλής», ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

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