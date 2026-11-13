Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10:00, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Στιγμές τρόμου έζησε μια ηλικιωμένη γυναίκα το πρωί της Πέμπτης στο Μαρούσι, όταν τρεις νεαροί της επιτέθηκαν σε κεντρικό σημείο της περιοχής, προκειμένου να της αρπάξουν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10:00, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ, με τη δράση των τριών ατόμων να καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο. Στο οπτικό υλικό φαίνεται η γυναίκα να περπατά στο πεζοδρόμιο, έχοντας μαζί της ένα καρότσι με τα ψώνια της, όταν οι δράστες την πλησιάζουν.

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Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε πολυσύχναστο σημείο και έχουν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, οι τρεις νεαροί δεν διστάζουν να προχωρήσουν στην επίθεση.

Της επιτέθηκαν με μανία

Συγκεκριμένα, ένας από αυτούς ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και αρπάζει τη γυναίκα από την μπλούζα, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τον έλεγχο του καροτσιού. Στη συνέχεια, ο δράστης την πιάνει από τον λαιμό, της αφαιρεί με βίαιες κινήσεις τη χρυσή αλυσίδα και την πετά στο έδαφος.

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Η ηλικιωμένη παραμένει πεσμένη στο πεζοδρόμιο, ενώ ο ληστής απομακρύνεται τρέχοντας και ενώνεται με τους δύο συνεργούς του, οι οποίοι κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.