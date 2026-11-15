Αναλυτικά όσα επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός.

Σειρά σημαντικών παρεμβάσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, της υγείας, των μεταφορών και της εθνικής άμυνας περιλαμβάνει η καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία δημοσίευσε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, οι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των νοικοκυριών, η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, αλλά και οι επενδύσεις στις σιδηροδρομικές και δορυφορικές υποδομές της χώρας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, στις εξαγωγές που καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ, στην πρόσβαση ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος σε καινοτόμο θεραπεία, καθώς και στις νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Επίδομα θέρμανσης έως 1.560 ευρώ – Οι αιτήσεις μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο επίδομα θέρμανσης, καθώς, όπως σημείωσε, τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με έναν δύσκολο χειμώνα εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.

Όπως ανακοίνωσε, το φετινό επίδομα είναι αυξημένο οριζόντια κατά 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ, έναντι 350 ευρώ που ήταν το 2019.

Παράλληλα, αυξήθηκαν τα εισοδηματικά όρια. Ενδεικτικά, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 34.000 ευρώ, από 24.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

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Το επίδομα καλύπτει όλους τους τρόπους θέρμανσης, ενώ το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, με μεγαλύτερη στήριξη στις περιοχές όπου επικρατούν χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aade.gr, με τη χρήση των κωδικών TAXISnet. Η προθεσμία λήγει στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η πρώτη πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Ρεκόρ στις ελληνικές εξαγωγές – Τι δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τρία στοιχεία που, όπως είπε, αποτυπώνουν τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.

Ειδικότερα, οι ελληνικές εξαγωγές κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 ανήλθαν σε σχεδόν 41,86 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 15,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πρόκειται, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, για ιστορικό ρεκόρ. Ακόμη και χωρίς να υπολογίζονται τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση 7,8%.

Παράλληλα, επικαλέστηκε σύγκριση των Financial Times, σύμφωνα με την οποία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 15,8% από το 2019, εφόσον αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού. Από τις 17 οικονομίες που εξετάστηκαν, μόνο η Νότια Κορέα εμφάνισε μεγαλύτερη αύξηση.

Τέλος, στις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2024 καταγράφηκαν σχεδόν 10 δισ. ευρώ περισσότερα εισοδήματα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με πάνω από το ήμισυ της αύξησης να προέρχεται από μισθούς και συντάξεις.

Πρωτοποριακό φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος σε ασθενείς στην Ελλάδα

Σημαντική εξέλιξη στον τομέα της υγείας χαρακτήρισε την πρόσβαση των πρώτων ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος στην Ελλάδα σε ένα νέο, καινοτόμο φάρμακο.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ασθενείς που είχαν εξαντλήσει τις υπόλοιπες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και πλέον έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τη συγκεκριμένη θεραπεία εντελώς δωρεάν.

Το φάρμακο εγκρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Αυγούστου και, μέσα σε περίπου δυόμισι μήνες, έφτασε στους πρώτους ασθενείς στην Ελλάδα. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες μετά τις ΗΠΑ που το διαθέτουν στους ασθενείς τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε την εξέλιξη στη συνεργασία του ΕΟΦ, του ΕΟΠΥΥ και κυρίως του ΙΦΕΤ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στο μήνυμα ενός ασθενούς προς τον υπουργό Υγείας, το οποίο συνοδευόταν από φωτογραφία του πρώτου κουτιού του φαρμάκου που παρέλαβε, σημειώνοντας ότι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο η θεραπεία σήμαινε την απόκτηση μιας νέας θεραπευτικής επιλογής.

Περισσότερες υποτροφίες 1.000 ευρώ για παιδιά αγροτικών οικογενειών

Νέα ενίσχυση για τις αγροτικές οικογένειες ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, με την αύξηση των υποτροφιών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, οι υποτροφίες των 1.000 ευρώ αυξάνονται από 2.106 σε 2.497, γεγονός που σημαίνει ότι 391 επιπλέον φοιτητές θα ενισχυθούν οικονομικά.

Το συνολικό ποσό της παρέμβασης φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Δικαιούχοι είναι φοιτητές που εισήχθησαν φέτος μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε δημόσιο πανεπιστήμιο, εγγράφηκαν για πρώτη φορά και είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Μειώνεται ο ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου και πάνες ακράτειας

Στην ανασκόπηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στο νομοσχέδιο με τις φοροελαφρύνσεις και τα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ψηφίστηκαν από τη Βουλή.

Μεταξύ των ρυθμίσεων περιλαμβάνεται η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου και στις πάνες ακράτειας από το 24% στο 13%, με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε επίσης μια σειρά άλλων παρεμβάσεων, όπως:

Φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνες οικογένειες και αγρότες.

Επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους.

Αύξηση του επιδόματος γέννησης.

Αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Κατάργηση προσαυξήσεων του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Σημαντικό μέρος της ανασκόπησης αφιερώθηκε και στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα railway.gov.gr, η οποία επιτρέπει τον δορυφορικό εντοπισμό των τρένων σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια λίγων εκατοστών, ενώ έχει τη δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης των κέντρων ελέγχου σε περίπτωση εντοπισμού κινδύνου.

Επιπλέον, μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναλύονται οι επικοινωνίες μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών, προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Η νέα πλατφόρμα έρχεται να προστεθεί στα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, τα οποία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, λειτουργούν πλέον σε όλη τη βασική σιδηροδρομική γραμμή.

Παράλληλα, έχει εγκατασταθεί στη γραμμή και στα τρένα το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου ETCS, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου, έχουν ήδη φτάσει τα δύο πρώτα από τα συνολικά 23 νέα τρένα της Hellenic Train, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν να κυκλοφορούν στο δίκτυο από τις αρχές του 2027.

Αυστηρότερα όρια έκθεσης στον αμίαντο για τους εργαζομένους

Νέα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων περιλαμβάνει Προεδρικό Διάταγμα που αναφέρθηκε στην ανασκόπηση.

Ειδικότερα, μειώνεται στο ένα δέκατο το επιτρεπόμενο όριο έκθεσης στον αμίαντο, ενώ προβλέπονται ακριβέστερες μετρήσεις για τον εντοπισμό ακόμη και των πιο λεπτών ινών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι είχε προηγηθεί η αυστηροποίηση των ορίων έκθεσης στον μόλυβδο, επισημαίνοντας τη σημασία της πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών.

Όπως ανέφερε, σχεδόν οκτώ στους δέκα αναγνωρισμένους επαγγελματικούς καρκίνους στην Ευρώπη συνδέονται με τον αμίαντο, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται εργαζόμενοι που νόσησαν κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Παρέμβαση 32 εκατ. ευρώ για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Στο μέτωπο των μεταφορών, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα παρέμβαση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ για την ακτοπλοΐα.

Στόχος είναι να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων και να διασφαλιστεί η τακτική σύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη χώρα, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το μέτρο περιλαμβάνει και τις άγονες γραμμές, ενώ για την εφαρμογή του απαιτείται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για πολλούς νησιώτες το πλοίο αποτελεί τη μοναδική σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διατήρηση τακτικών και προσιτών δρομολογίων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Νέα Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος και ελληνικός στρατιωτικός δορυφόρος

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και της εθνικής άμυνας.

Την εβδομάδα που πέρασε εγκαινιάστηκε στη Δεκέλεια η νέα Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα έχει ήδη αποκτήσει 16 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δορυφορικής επιτήρησης.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η απόκτηση ελληνικού στρατιωτικού δορυφόρου, ο οποίος θα παρέχει στις Ένοπλες Δυνάμεις ασφαλείς επικοινωνίες ακόμη και σε συνθήκες κρίσης.

Η ICEYE σχεδιάζει τη μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα της στην Ευρώπη στην Ελλάδα

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επένδυση της φινλανδικής εταιρείας ICEYE, η οποία κατασκεύασε τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους παρατήρησης της Γης.

Η εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα της στην Ευρώπη.

Στην επένδυση συμμετέχει για πρώτη φορά το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, με ποσό ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Η νέα μονάδα σχεδιάζεται να έχει δυνατότητα παραγωγής έως και 150 δορυφόρων ετησίως, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το 2028 θα δημιουργηθούν περισσότερες από 250 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Προχωρά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Κλείνοντας την ανασκόπηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, γνωστό ως Great Sea Interconnector (GSI).

Όπως ανακοίνωσε, την προηγούμενη Παρασκευή εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου, καθώς και η σχετική Navtex από τις ελληνικές Αρχές.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το έργο προχωρά, χωρίς υποχωρήσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ενώ γνωστοποίησε ότι ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την Παρασκευή τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση.

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση ολοκληρώθηκε με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται και στην εξάρτηση της καθημερινότητας από την τεχνολογία, με αφορμή τα πρόσφατα τεχνικά προβλήματα που προκάλεσαν αναστάτωση στις ψηφιακές υπηρεσίες, πριν κλείσει το μήνυμά του με ευχές για καλή Κυριακή.

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