Η σορός της νεαρής βρέθηκε σε βαλίστα στον Άγιο Παντελεήμονα ενώ ο 19χρονος ύποπτος είχε διαφύγει από τη χώρα.

Συνελήφθη στη Γαλλία ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης από τη Μπουρκίνα Φάσο, που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας με καταγωγή από τη Γουινέα, συνελήφθη σε κωμόπολη έξω από το Στρασβούργο. Πλέον, μετά τη σύλληψή του στη Γαλλία, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Ελλάδα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Θα προηγηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία από τις γαλλικές Αρχές.

Τα βίντεο

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σημαντικό βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο αποτυπώνει ολες κινήσεις του 19χρονου, από τις 29 Οκτωβρίου που χάθηκαν τα ίχνη της 24χρονης. Σε ένα από τα βίντεο καταγράφεται να την συναντά εκείνη την ημέρα στην οδό Λιοσίων και στη συνέχεια οι δυο τους να μπαίνουν μαζί στην πολυκατοικία, όπου διέμενε ο νεαρός.

Σε άλλο υλικό, που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 19χρονος εμφανίζεται 11 μέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου, να βγαίνει από το κτίριο, κρατώντας τη βαλίτσα στην οποία εντοπίστηκε η σορός της 24χρονης. Παράλληλα, στη βαλίτσα εντοπίστηκε και αποτύπωμά του, στοιχείο που ενίσχυσε τις ενδείξεις σε βάρος του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα είχε και ένα ακόμη βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο ο νεαρός φέρεται να καταγράφεται να κρατά σφουγγαρίστρα και να καθαρίζει τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, επιχειρώντας να απομακρύνει τα ίχνη από τα πτωματικά υγρά. Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται και η μαρτυρία του συγκατοίκου του 19χρονου, η οποία αξιοποιήθηκε από τις Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

Την Τρίτη η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του 19χρονου, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε παράλληλη σχέση με την 24χρονη.

Είναι το τελευταίο άτομο που την είδε ζωντανή, ενώ στη συνέχεια έφυγε από τη χώρα με προορισμό τη Γαλλία.

Την ίδια ώρα, ο αρραβωνιαστικός της 24χρονης και τα μέλη της οικογένειάς της ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατό της. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στις ελληνικές Αρχές για τη συνδρομή τους, προκειμένου η σορός της νεαρής γυναίκας να επιστρέψει στην πατρίδα της, την Μπουρκίνα Φάσο, για να γίνει η ταφή της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmx98ipxsph5?integrationId=40599y14juihe6ly}