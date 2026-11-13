Ένα από τα βασικά κενά της υπόθεσης αφορά τον τόπο όπου διαπράχθηκε το έγκλημα και τον τρόπο με τον οποίο η σορός της 24χρονης κατέληξε μέσα στη βαλίτσα, στον κάδο απορριμμάτων.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κάδο απορριμμάτων, το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι αστυνομικές έρευνες στρέφονται πλέον και σε άλλα πρόσωπα που διέμεναν στο ίδιο διαμέρισμα με τον βασικό ύποπτο, ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της νεαρής γυναίκας.

Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία είναι ένας 20χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος φέρεται να έχει διαφύγει στη Γαλλία και αναζητείται από τις Αρχές. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία τριών ακόμη ατόμων στο κοινόβιο διαμέρισμα, όπου είχε μεταβεί η 24χρονη στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την άφιξή της στην Αθήνα από τη Φολέγανδρο.

Οι τρεις συγκάτοικοι και η μαρτυρία για την ομολογία του 20χρονου

Ένας από τους τρεις συγκατοίκους έχει ήδη κληθεί από τους αστυνομικούς να καταθέσει. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, ο 20χρονος επέστρεψε στο διαμέρισμα και ανέφερε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη. Στη συνέχεια, φέρεται να καθάρισε τον χώρο, να συγκέντρωσε προσωπικά του αντικείμενα και να εξαφανίστηκε.

Στην κατάθεσή του ο συγκεκριμένος μάρτυρας αναφέρθηκε και στην παρουσία δύο ακόμη συγκατοίκων, επίσης αφρικανικής καταγωγής. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον με προσοχή τον πιθανό ρόλο τους, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία, εάν συνέδραμαν στη μεταφορά της σορού ή εάν γνώριζαν τι είχε συμβεί και απομακρύνθηκαν για να αποφύγουν την κατάθεση στις Αρχές.

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Τα ερωτήματα για τη μεταφορά της σορού και το σημείο της δολοφονίας

Ένα από τα βασικά κενά της υπόθεσης αφορά τον τόπο όπου διαπράχθηκε το έγκλημα και τον τρόπο με τον οποίο η σορός της 24χρονης κατέληξε μέσα στη βαλίτσα, στον κάδο απορριμμάτων.

Ο μάρτυρας φέρεται να υποστηρίζει ότι η γυναίκα δεν μεταφέρθηκε νεκρή στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, ενώ οι περιγραφές του για όσα διαδραματίστηκαν στον χώρο δεν είναι απολύτως σαφείς.

Το γεγονός ότι το διαμέρισμα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον κάδο όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο εάν η δολοφονία σημειώθηκε μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, σε κάποιον άλλο χώρο της ίδιας πολυκατοικίας ή σε διαφορετικό σημείο, από όπου στη συνέχεια μεταφέρθηκε η σορός.

Δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου

Την ίδια ώρα, αναπάντητο παραμένει και το ερώτημα για την ακριβή αιτία θανάτου της 24χρονης, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 20χρονος να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στη νεαρή γυναίκα, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας μαξιλάρι. Ωστόσο, για να τεκμηριωθεί πλήρως η υπόθεση της ανθρωποκτονίας, αναζητούνται πρόσθετα στοιχεία και ευρήματα που θα επιβεβαιώσουν το συγκεκριμένο σενάριο.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού του 20χρονου, με στόχο να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 20χρονος προκάλεσε στη 24χρονη ασφυκτικό θάνατο, ενδεχομένως με μαξιλάρι, και αναζητούν επιπλέον ενδείξεις ώστε να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.