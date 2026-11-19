Η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου ξέσπασε σε κλάματα μόλις ολοκληρώθηκε η κατάθεση της μητέρας της που ζητούσε την καταδίκη της αν αποδειχθεί ένοχη.

Σε κλάματα ξέσπασε η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, μετά την κατάθεση της μητέρας της, η οποία δήλωσε ότι ζητά την καταδίκη οποιουδήποτε αποδειχθεί ότι ευθύνεται για τους θανάτους των παιδιών, ακόμη και αν πρόκειται για την ίδια της την κόρη.

Η συναισθηματική αντίδραση της κατηγορουμένης σημειώθηκε την Πέμπτη (19/11), κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, όταν η μητέρα της κλήθηκε να εξηγήσει τη στάση της απέναντι στην υπόθεση και τους λόγους για τους οποίους δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Να καταδικαστεί όποιος ευθύνεται»

«Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Η Ειρήνη, οι ιατροδικαστές, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος να καταδικαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου. Τα λόγια της προκάλεσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση στην 25χρονη, με αποτέλεσμα ο συνήγορος υπεράσπισής της να ζητήσει ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου να ηρεμήσει. Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για περίπου δέκα λεπτά και στη συνέχεια η εξέταση της μάρτυρος συνεχίστηκε.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, η εισαγγελέας έθεσε ερωτήματα στη μητέρα σχετικά με τις υποψίες που ενδεχομένως είχε για την εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους των παιδιών, αλλά και για το εάν είχε προβεί σε ενέργειες προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενο κίνδυνο. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις της εποχής δεν απέδιδαν τους θανάτους σε εγκληματική ενέργεια, ενώ ανέφερε ότι είχε εκφράσει τις υποψίες της και στις αστυνομικές αρχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων, ενώ η Ειρήνη Μουρτζούκου αντιμετωπίζει κατηγορίες για την υπόθεση των θανάτων τριών βρεφών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmz4ba0jaogh?integrationId=40599y14juihe6ly}