Το ότι κάθονται στο ίδιο τραπέζι δε σημαίνει ότι σταμάτησαν να παίζουν με τις τύχες των λαών!, αναφέρει στο βίντεο ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Με ένα νέο βίντεο στο TikTok, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την τριμερή συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Σι Τζίνπινγκ αναδεικνύοντας τους σκληρούς ανταγωνισμούς που κρύβονται πίσω από τις διπλωματικές συναντήσεις και τις χειραψίες.

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, με αφορμή τα παζάρια για αγορές, ενέργεια, εξοπλισμούς και σφαίρες επιρροής, επισημαίνει ότι, την ώρα που οι ισχυροί διαπραγματεύονται για τα συμφέροντά τους, οι λαοί καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό, τόσο με την ακρίβεια που εξανεμίζει το εισόδημά τους όσο και με τα δισεκατομμύρια που κατευθύνονται στους πολεμικούς εξοπλισμούς.

Απευθύνει επίσης κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην απεργία της 25ης Νοέμβρη, στον κοινό αγώνα με τους λαούς της Ευρώπης ενάντια στην πολεμική προετοιμασία και την ακρίβεια.

«Τραμπ, Σι, Πούτιν στο ίδιο τραπέζι! Τρεις στο τραπέζι, δισεκατομμύρια στο παζάρι... Και ο λογαριασμός; Μην ανησυχείτε! Αυτόν ξέρουν πού να τον στείλουν!

Στις φωτογραφίες μπορεί να χαμογελούν, στον ανταγωνισμό, όμως, κανείς δε χαρίζει ούτε τετραγωνικό στη σκακιέρα: Αγορές, ενέργεια, εξοπλισμοί, σφαίρες επιρροής… Χειραψίες μπροστά στις κάμερες, μπρα ντε φερ πίσω από τις κάμερες! Και μην μπερδεύεστε: Το ότι κάθονται στο ίδιο τραπέζι δε σημαίνει ότι σταμάτησαν να παίζουν με τις τύχες των λαών! Και μιας και μιλάμε για λογαριασμούς... Εδώ έχουμε το νοίκι, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ. Έχουμε και δισεκατομμύρια για τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Ε, λοιπόν, στις 25 Νοέμβρη, οι εργαζόμενοι έχουν το δικό τους ραντεβού. Στην απεργία! Στον αγώνα μαζί με τους λαούς της Ευρώπης ενάντια στην πολεμική προετοιμασία και την ακρίβεια. Γιατί μπορεί αυτοί να μοιράζουν την τράπουλα... Αλλά οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να παίζουν μια ζωή τον χαμένο!».