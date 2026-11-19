Ο Λευκός Οίκος δεν έχει εξηγήσει τον λόγο αλλά δημοσιογράφοι αναφέρουν λόγους ασφαλείας.

Ο Λευκός Οίκος κατάσχεσε τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων που ταξιδεύουν με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One.

Δημοσιογράφος του Pool ανέφερε πως «μάς πήραν τα τηλέφωνα για λόγους ασφαλείας». Η είδηση ότι πήραν τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων γρήγορα έκανε τον γύρο του internet πυροδοτώντας θεωρίες για την κίνηση αυτή της ασφάλειας του προέδρου.

Η ασυνήθιστη κίνηση μαζί με την άρση περιορισμού πτήσεων πάνω από την Αλάσκα, εντείνουν τις εικασίες για μια μη προγραμματισμένη παράκαμψη, πιθανώς προς τη Βόρεια Κορέα.

Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, δεν έχει δώσει δημόσια καμία εξήγηση για την κίνηση αυτή, Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Σεντζέν Bao’an στην Κίνα λίγο μετά τις 18:45 τοπική ώρα (12:45 ώρα Ελλάδας) μετά την τριμερή συνάντηση κορυφής του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν.

{https://x.com/RedWavePress/status/2123415917887365304}

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Δημοσιογράφος του ο Bloomberg ρώτησε κατά τη διάρκεια της διμερούς μεταξύ Σι Τζινπίνγκ και Τραμπ και του απαγόρευσαν την είσοδο στην τριμερή συνάντηση.

Όταν ο Τραμπ ήταν στην Κίνα τον περασμένο Μάιο, αρκετοί δημοσιογράφοι είχαν καταγγείλει επιθετικότητα από τους Κινέζους συναδέλφους τους.

{https://x.com/PenguinSix/status/2123368719179026531}

Σε εκείνο το ταξίδι ωστόσο, οι υπεύθυνοι ασφαλείας δεν είχαν πάρει τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων. Αντίθετα, σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, οι αξιωματούχοι πήραν από τους δημοσιογράφους όλα όσα τους είχε δώσει η Κίνα, όπως τις διαπιστεύσεις, τα τηλέφωνα μιας χρήσης και κονκάρδες τους.

Με πληροφορίες του Independent/Hill