Στις 22:00 πραγματοποιείται η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ.

Έπειτα από πέντε διαδοχικά τζακ ποτ, το Τζόκερ μοιράζει σήμερα (19/11) τουλάχιστον 1,3 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας και από 100.000 ευρώ σε όσους κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.

Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (17/11) σημειώθηκε το πέμπτο τζακ ποτ, αλλά έξι τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ, με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: