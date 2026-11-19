Ο όμιλος για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 1,22 δισ. ευρώ.

Αύξηση εσόδων και διατήρηση της υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας εμφάνισε η Allwyn κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, παρά τις προκλήσεις που δημιούργησαν τα ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα στον αθλητικό στοιχηματισμό και η υψηλή συγκριτική βάση της προηγούμενης χρονιάς. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά, μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 1,22 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 19% σε ετήσια βάση.

Σε συγκρίσιμη βάση, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 4%, παρά το γεγονός ότι το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είχε επωφεληθεί από ιστορικά υψηλά τζακπότ στην ηπειρωτική Ευρώπη. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6%, φτάνοντας τα 396 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο 32,5% των καθαρών εσόδων. Παράλληλα, τα λειτουργικά EBITDA ανήλθαν σε 341 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία του ομίλου διαδραματίζει η ενίσχυση των ψηφιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 47% των συνολικών καθαρών εσόδων από τυχερά παιχνίδια. Τα ψηφιακά καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, σε συγκρίσιμους όρους, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στροφή της εταιρείας προς τα διαδικτυακά προϊόντα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Allwyn προχώρησε στη διάθεση του Powerball στο Ηνωμένο Βασίλειο και του Eurojackpot online στην Ελλάδα, ενώ συνέχισε την ανάπτυξη της PrizePicks. Μετά την ολοκλήρωση του τριμήνου παρουσιάστηκε επίσης το Packs, ένα νέο προϊόν συλλεκτικών καρτών ανταλλαγής, με στόχο τη διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών για τους παίκτες. Παράλληλα, ο όμιλος ενίσχυσε την παρουσία του στη γερμανική αγορά, αυξάνοντας τη συμμετοχή του στη Next Lotto σε επίπεδο που του εξασφαλίζει τον έλεγχο της εταιρείας.

Σημαντικές κινήσεις πραγματοποιήθηκαν και στον τομέα της τεχνολογίας, με την Allwyn να ανακοινώνει συμφωνία με την Kambi για την εσωτερική ανάπτυξη τεχνολογίας αθλητικού στοιχηματισμού, καθώς και την εξαγορά του εναπομείναντος 30% της Instant Win Gaming.

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Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη στρατηγική ενίσχυσης των τεχνολογικών δυνατοτήτων και του περιεχομένου του ομίλου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Ρόμπερτ Τσβάταλ, υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου αναδεικνύουν τα οφέλη της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο προϊόντων. Όπως επισήμανε, η εταιρεία συνεχίζει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών και στην αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων, διατηρώντας ως βασικό στόχο την επίτευξη ελκυστικών μακροπρόθεσμων αποδόσεων για τους μετόχους.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση επιβεβαιώνει την πρόβλεψη για αύξηση των καθαρών εσόδων σε μεσαία προς υψηλά διψήφια ποσοστά, πριν από έκτακτες επιπτώσεις περίπου 60 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα κινηθούν εντός του εύρους των συγκλινουσών προβλέψεων των αναλυτών, μεταξύ 1,769 και 1,891 δισ. ευρώ. Η εταιρεία επισημαίνει ότι, παρά την υποτονική καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρκετές αγορές, δεν παρατηρείται ουσιαστική υποχώρηση της ζήτησης για τα προϊόντα της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανταμοιβή των μετόχων, καθώς τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο καταβλήθηκε ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, οι συνολικές διανομές για το 2026 ανέρχονται σε 1 ευρώ ανά μετοχή, με τις συνολικές αποδόσεις κεφαλαίου να φτάνουν τα 1,19 ευρώ ανά μετοχή.