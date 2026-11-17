Έξι τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ - Δείτε τον πίνακα κερδών της σημερινής κλήρωσης του Τζόκερ.

Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη σημερινή (17/11) κλήρωση, έπειτα από διαδοχικά τζακ ποτ.

Οι σημερινοί τυχεροί αριθμοί είναι 4, 7, 13, 21, 24 και Τζόκερ το 8.

Στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά έξι τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 32 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Πέμπτη (19/11), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1,3 εκατ. ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=E3jmY2gESYk}

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Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: