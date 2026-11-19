Το γιορτινό σκηνικό συμπληρώνουν η χριστουγεννιάτικη αγορά με δώρα και στολίδια, δεκάδες οικίσκοι εστίασης, συναυλίες και εκδηλώσεις.

Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει το Πεδίον του Άρεως, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες στολισμού και στησίματος των εγκαταστάσεων για το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου 2027, με ελεύθερη είσοδο.

Κανονικό λούνα παρκ και καρουζέλ

​Φέτος, στον χώρο θα λειτουργεί ένα σχεδόν κανονικό λούνα παρκ. Στην περιοχή του αγάλματος Κωνσταντίνου ξεχωρίζει η μεγάλη ρόδα ύψους 33 μέτρων, η οποία φαίνεται από εκατοντάδες μέτρα απόσταση, πλαισιωμένη από καρουζέλ. Παράλληλα, στην πλατεία Οικονομίδη θα λειτουργήσει παγοδρόμιο, ενώ στο πάρκο θα υπάρχουν επίσης μικρή ρόδα, κινηματογράφος 3D, παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (VR), τραμπολίνο και ψυχαγωγικά παιχνίδια για παιδιά.

​Το γιορτινό σκηνικό συμπληρώνουν η χριστουγεννιάτικη αγορά με δώρα και στολίδια, δεκάδες οικίσκοι εστίασης, συναυλίες και εκδηλώσεις. Το Χωριό θα λειτουργεί καθημερινές 16:30–22:00 και Σαββατοκύριακα 10:00–22:00.

Σημειώνεται ότι επιτροπές κατοίκων της περιοχής αντιδρούν στον σχεδιασμό και ζητούν περαιτέρω στοιχεία για το αν είναι ασφαλής η τοποθέτηση και λειτουργία της μεγάλης ρόδας.