Το εντυπωσιακό δέντρο, ύψους 21 μέτρων, θα τοποθετηθεί στο κέντρο της πλατείας.

Μπορεί ο Νοέμβριος να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει στην Αθήνα. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έφτασε σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας την έναρξη των προετοιμασιών για τη φετινή εορταστική περίοδο.

Το εντυπωσιακό δέντρο, ύψους 21 μέτρων, θα τοποθετηθεί στο κέντρο της πλατείας και τις επόμενες ημέρες θα στολιστεί, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή φωταγώγησης, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Το Σύνταγμα αναμένεται να μεταμορφωθεί σε ένα λαμπερό χριστουγεννιάτικο σκηνικό, καθώς γύρω από το δέντρο θα τοποθετηθούν συνολικά 168.000 λαμπιόνια, δίνοντας εορταστικό χρώμα στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Το πρόγραμμα της φωταγώγησης στο Σύνταγμα

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με την έναρξη της ανοιχτής εκδήλωσης να έχει προγραμματιστεί για τις 17:30, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν από κοντά τη φωταγώγηση του δέντρου.

Το μουσικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 17:45 με τη Big Band του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα παρουσιάσει αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 18:30, τη σκυτάλη θα πάρει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα στο κέντρο της πόλης.

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Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός, ενώ στις 19:00 στη σκηνή θα ανέβει η Μαρίνα Σπανού μαζί με τους μουσικούς της, σε μια μουσική εμφάνιση αφιερωμένη στην Αθήνα.

Η κορύφωση της βραδιάς θα έρθει στις 19:30, όταν θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, που θα σημάνει και επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πρωτεύουσα.

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