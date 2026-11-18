Το λεξικό Cambridge επέλεξε τη λέξη που αποτυπώνει καλύτερα το 2026.

Η τεχνητή νοημοσύνη ώθησε το Λεξικό Cambridge να ανατρέξει στον 15ο αιώνα, αναζητώντας τη λέξη που αποτυπώνει καλύτερα το πολιτισμικό και κοινωνικό κλίμα του 2026.

Το επίθετο «Human» (ανθρώπινος-η-ο), που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς, δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά και μια μορφή αντίδρασης στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντικατοπτρίζει τον προβληματισμό γύρω από το πώς η AI θολώνει όλο και περισσότερο τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και τις μηχανές.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος», δήλωσε ο Κόλιν Μακίντος, λεξικογράφος του Cambridge.

«Οι φόβοι για όσα ενδέχεται να χάσουν οι άνθρωποι όταν αναθέτουν στις μηχανές τη διαδικασία της σκέψης τούς έχουν οδηγήσει να επανεξετάσουν τον βαθμό στον οποίο βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη: από κορυφαίους μαθηματικούς έως εκπαιδευτικούς μικρών παιδιών», πρόσθεσε.

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Το επίθετο «human», που προέρχεται από τη λατινική λέξη «humanus» και χρησιμοποιείται ήδη από τη δεκαετία του 1450, ορίζεται από το λεξικό Cambridge ως εξής: «Αυτός που διαθέτει τις ιδιότητες, τις αδυναμίες και τα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους, σε αντιδιαστολή με τους θεούς, τα ζώα ή τις μηχανές».

Τα λεξικά επιλέγουν συνήθως ως λέξη της χρονιάς είτε έναν νεολογισμό - ενίοτε μια λέξη της αργκό που έχει περάσει στην ευρύτερη καθημερινή χρήση - είτε μια ήδη υπάρχουσα λέξη που έχει αποκτήσει νέο νόημα.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μάς κάνει να αναλογιστούμε βαθύτερα τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος», σχολίασε ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος έχει υποστηρίξει την ορθολογική αξιοποίηση της AI.

«Το κριτήριο για την επιτυχία της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να είναι το κατά πόσο βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Μεταξύ των υπόλοιπων υποψήφιων λέξεων για το 2026 ήταν η λέξη «agent», που περιγράφει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ικανό να λαμβάνει αποφάσεις και να λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς και η λέξη «analogue», που αναφέρεται σε εμπειρίες ή αντικείμενα χωρίς σύνδεση με το διαδίκτυο ή την ψηφιακή τεχνολογία.

Με πληροφορίες από independent.ie