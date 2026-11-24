Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Έφυγε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Τέλης Ζώτος, όπως έκανε γνωστό ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός πέθανε ξαφνικά την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στη δημοσίευσή του στα social media.

Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε. Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά. Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος. Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

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