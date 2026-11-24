Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ θα στείλει εξώδικο στον «Ελεύθερο Τύπο», με το οποίο θα ζητά να δημοσιεύσει «με αντίστοιχο ταρατατζούμ», τις πληροφορίες που ζήτησε σήμερα.

«Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα με επιθέσεις χαμηλής έντασης και σήμερα πλέον με πρωτοσέλιδο χτύπημα στην Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος καθώς και με δήθεν αναλυτικό «ρεπορτάζ» εξελίσσεται μια επιχείρηση προσωπικής μου κατασυκοφάντησης και σπίλωσης με προφανή στόχο να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη ώστε να καλυφθούν τα αίσχη των Υπουργών της Κυβέρνησης της ΝΔ η οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη καθημερινά με αποκαλύψεις απολύτως πραγματικών σκανδάλων», αναφέρει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, απαντώντας στο σημερινό θέμα που φιλοξενεί ο «Ελεύθερος Τύπος» στο πρωτοσέλιδό του, το οποίο άλλωστε αποτέλεσε αφορμή για τη ΝΔ, προκειμένου να εκδώσει σχετική ανακοίνωση, επιχειρώντας να κάνει ένα συμψηφισμό με την υπόθεση Λιάκου.

«Πρόκειται καταφανώς για ενορχηστρωμένο από το Μαξίμου σχέδιο συμψηφισμού για να δοθεί η εντύπωση ότι δήθεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Επανέρχομαι, λοιπόν, και ενημερώνω τους καλούς δημοσιογράφους, καθώς και τη διεύθυνση της Εφημερίδας - που είχαν την καλοσύνη να μου υποβάλουν ερωτήματα κατόπιν εορτής, δηλαδή δημοσιεύοντάς τα ως δήθεν αποκαλύψεις - για να αποκτήσουν σαφή γνώση των γεγονότων και να ανασκευάσουν τις ανακρίβειες και τα ψεύδη που αναφέρουν στο πρωτοσέλιδο, και τα οποία παρουσιάζουν στο «ρεπορτάζ» τους με τη μορφή ερωτημάτων, τα εξής:

Δεν είμαι εταίρος στην δικηγορική εταιρία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης - Δικηγορική Εταιρία» ήδη από το 2014 και αυτονοήτως δεν ήμουν μέτοχος ούτε το 2019 - 2023 όταν και διετέλεσα βουλευτής. Την περίοδο, μάλιστα, που ήμουν δήμαρχος Σκύρου, δηλαδή από το 2014 ως και το 2019, τελούσα από προσωπική μου επιλογή, σε αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας.

Θα αρκούσε δε για την διακρίβωση των ανωτέρω μια απλή δημοσιογραφική έρευνα διάρκειας μερικών δευτερολέπτων που, βεβαίως, κατανοώ ότι είναι πολύτιμα όταν πρέπει να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της Μαξίμου ΑΕ. Δεδομένων αυτών η απάντηση στα υπόλοιπα «δημοσιογραφικά ερωτήματα» της εφημερίδας παρέλκει. Είμαι δε βέβαιος ότι στο αυριανό της πρωτοσέλιδο η έγκυρη εφημερίδα θα δημοσιεύσει με αντίστοιχο ταρατατζούμ τις πληροφορίες που ζήτησε σήμερα, πράγμα το οποίο φυσικά προτίθεμαι να την καλέσω να πράξει και με εξώδικη δήλωση την οποία θα αποστείλω εντός ολίγου. Δεν έχω μάλιστα καμία αμφιβολία ότι το ίδιο θα πράξουν και όσα ΜΜΕ έσπευσαν σήμερα να αναπαράξουν τις συνταρακτικές αυτές ‘αποκαλύψεις’», συνεχίζει ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ και καταλήγει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όσο για το Μέγαρο Μαξίμου και τους πολυπράγμονες Υπουργούς της ΝΔ τους διαβεβαιώ ότι τόσο εγώ όσο και η ΕΛΑΣ δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε από την σταθερή μας επιλογή να αναδεικνύουμε τις πολυσχιδείς τους πολιτικές και άλλες δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται πάντοτε με το αζημίωτο».