«Εμείς αφήνουμε το ΠΑΣΟΚ να τσακώνεται μόνο του», αναφέρει στο Dnews.gr κορυφαίο στέλεχος της ΕΛΑΣ. Όπως συμπληρώνει, πολιτικός αντίπαλος είναι μόνο ο Μητσοτάκης και η δεξιά, ενώ αναρωτιέται αν ισχύει το ίδιο για την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Να ξεκόψει κάθε συζήτηση περί «μάχης για τη δεύτερη θέση» με το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας, παράλληλα, τον Νίκο Ανδρουλάκη να «τσακώνεται» μόνος του, επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας, που θέτει ως μοναδικό στόχο για την ΕΛΑΣ την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές.

Αν και στην παρούσα συγκυρία μια τέτοια πολιτική ανατροπή φαντάζει ιδιαιτέρως δύσκολη, ο πρώην πρωθυπουργός θεωρεί ότι μπορεί να επιτευχθεί, στέλνοντας μήνυμα προς τους προοδευτικούς πολίτες πως η Συμπαράταξη αποτελεί την εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Να τσακώνεται μόνο του το ΠΑΣΟΚ»

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, στον δημόσιο διάλογο είναι φανερό ότι επικρατεί μια κάποια ένταση ανάμεσα στην Αμαλίας και τη Χαριλάου Τρικούπη. Εύκολα, ωστόσο, μπορεί ο οποιοσδήποτε να αντιληφθεί ότι η πλευρά του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί μια ρητορική η οποία είναι ιδιαίτερα επιθετική προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.

Προσωπικές επιθέσεις, βαρύτατοι χαρακτηρισμοί και σχεδόν μια επιχείρηση πλήρους απαξίωσης ενός πρώην πρωθυπουργού, συνθέτουν το σκηνικό της συμπεριφοράς του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λένε από την Αμαλίας. Μέχρι στιγμής, όμως, τα ίδια πρόσωπα ισχυρίζονται ότι τα αποτελέσματα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ έχουν φέρει πενιχρά αποτελέσματα.

Παραμένει σταθερά και με διαφορά τρίτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ενώ οι πολίτες εξακολουθούν να το θεωρούν ως το επικρατέστερο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πιάσει τον στόχο της αυτοδυναμίας που έχει θέσει.

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Και μπορεί η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας να «τσιγκλάν» σε μια σειρά από θέματα τη Χαριλάου Τρικούπη -και ανά τακτά, μάλιστα, χρονικά διαστήματα- αλλά πάντα σε πολιτικά πλαίσια. Οι σχετικά χαμηλοί τόνοι που επιλέγουν τα στελέχη της Συμπαράταξης σε αυτή την αντιπαράθεση, είναι προφανές ότι αποτελούν στρατηγική επιλογή.

«Εμείς αφήνουμε το ΠΑΣΟΚ να τσακώνεται μόνο του», αναφέρει στο Dnews.gr κορυφαίο στέλεχος της ΕΛΑΣ. Όπως συμπληρώνει, πολιτικός αντίπαλος της Συμπαράταξης είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η δεξιά, ενώ αναρωτιέται αν ισχύει το ίδιο για την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Προφανώς και το ερώτημα που θέτει είναι ρητορικό. Διότι απάντησε μόνο του, πως ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί αυτή τη στιγμή τον βασικό «πυλώνα» του «αντιΤσίπρα μετώπου» που έχει ξεπηδήσει στην πολιτική ζωή του τόπου.

Στόχος η πρώτη θέση

Μέσα σε αυτό το κλίμα, σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να δείξει ότι δεν κοιτάζει πίσω του, παρά μόνο μπροστά. Για τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ δεν υπάρχει «μάχη για τη δεύτερη θέση». Θεωρεί ότι αυτή η ιστορία έχει τελειώσει πριν καλά, καλά ξεκινήσει και τη συντηρούν μόνο οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί του Μαξίμου και τμήμα του φιλοκυβερνητικού Τύπου.

Ο ίδιος θέτει ως μοναδικό στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές, κλείνοντας οριστικά την παραπάνω συζήτηση.

«Δεν ιδρύσαμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για να διαχειριστούμε ένα ποσοστό ή για να διεκδικήσουμε έναν ρόλο συμπληρωματικό στις πολιτικές εξελίξεις. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνικής πλειοψηφίας, να είμαστε πρώτο κόμμα και να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ptolemeos.gr, στα πλαίσια της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.

Παράλληλα, έδειξε να πιστεύει ότι η πρωτιά στις επόμενες εκλογές είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. «Δεν υπάρχουν τα 40άρια της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη, διότι έχει διαψεύσει τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Ο ίδιος έχει βάλει στόχο το 25%», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Flash TV, στα πλαίσια της ίδιας επίσκεψης.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «είναι πολύ πιο πιθανό η ΕΛ.Α.Σ. να καταφέρει να υπερβεί το 25% του κυρίου Μητσοτάκη και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι στο 37, δεν είναι στο 25 που έχει βάλει ως στόχο. Καθώς φαίνεται δεν είναι τυχαίο ότι έχει βάλει αυτό τον στόχο. Τα πραγματικά του ποσοστά είναι κάτω από το 25%. Άρα λοιπόν εμείς με αισιοδοξία απευθυνόμαστε στους πολίτες. Κυρίως όμως απευθυνόμαστε με ένα εναλλακτικό σχέδιο για το πού θα πάει η χώρα. Στη χώρα δεν χωράνε άλλες ανισότητες».