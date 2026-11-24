Το τυρί με την ξεχωριστή διατροφική αξία. Περιέχει μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης σε μικρές μερίδες και είναι πλούσιο σε ασβέστιο, που συμβάλλει στην υγεία των μυών και των οστών.

Η πρωτεΐνη, τον τελευταίο καιρό βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων, με όλο και περισσότερα άτομα να εστιάζουν σε αυτή, διαμορφώνοντας το καθημερινό διατροφικό τους πλάνο, με απώτερο σκοπό την μεγαλύτερη πρόσληψη αυτής.

Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου, η διατήρηση της μυϊκής μάζας απασχολεί όλο και περισσότερο τους ανθρώπους, καθώς η φυσική φθορά της έρχεται σταδιακά ήδη από την ηλικία των 30 ετών.

Η μείωση της μυϊκής μάζας σύμφωνα με το realsimple.com, μπορεί να δυσκολέψει απλές καθημερινές κινήσεις και δραστηριότητες, ενώ από την καθημερινή διατροφή θα πρέπει να λαμβάνετε τόσο την απαραίτητη ποσότητα πρωτεΐνης όσο και τα αμινοξέα που χρειάζονται οι μύες.

Για τον λόγο αυτό, η ειδική διαιτολόγος, Jessica Corwin, εστιάζει σε ένα τρόφιμο, το οποίο κατατάσσει σε μία από τις καλύτερες πηγές πρωτεΐνης και συμβάλλει στην καλή διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Ο λόγος για το Cottage cheese.

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Cottage cheese – Η καλύτερη πηγή πρωτεΐνης για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας

Τα τελευταία χρόνια το Cottage cheese έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλές με πολλούς ανθρώπους να το επιλέγουν για την καθημερινή τους διατροφή και μάλλον όχι άδικα.

Πολλές φορές, βρίσκεται υψηλά στη λίστα των θρεπτικών τροφίμων, ενώ αναδεικνύεται ως μία από τις καλύτερες πηγές πρωτεΐνης, ακόμη και ανάμεσα στο κοτόπουλο και τον σολομό.

Προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας πλήρους βιολογικής αξίας και ασβέστιο, συστατικά που ενισχύουν την υγεία των μυών και των οστών.

Ενδεικτικά, ένα φλιτζάνι Cottage cheese, περιέχει ακόμη και 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, ανάλογα, βέβαια, με τη μάρκα και την περιεκτικότητά του σε λιπαρά.

Επιπλέον, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, περίπου 227 mg ανά μερίδα, με τα θρεπτικά του συστατικά να υποστηρίζουν τη μυϊκή και την οστική υγεία.

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτεΐνη βοηθάει σημαντικά στη διατήρηση του μυϊκού ιστού και στη δομή των οστών, ενώ η περιεκτικότητά του σε ασβέστιο είναι απαραίτητη για τις μυϊκές συσπάσεις και την αντοχή των οστών, ιδιαίτερα με την πάροδο του χρόνου.

Μάλιστα, μία σύντομη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 7.000 ενήλικες, έδειξε ότι η αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης σε συνδυασμό με το ασβέστιο, μέσω γαλακτοκομικών προϊόντων, συνδέθηκε με τη μείωση των καταγμάτων κατά 33% και με την μείωση των πτώσεων κατά 11%.

Το Cottage cheese ως πηγή πρωτεΐνης

Παρόλο που το Cottage cheese αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής θα πρέπει να βασίζεται και σε άλλες πηγές πρωτεΐνης.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το συγκεκριμένο γαλακτοκομικό ξεχωρίζει καθώς περιέχει και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός.

Μάλιστα, σε σύγκριση με το κοτόπουλο, προσφέρει περισσότερο ασβέστιο. Αντίστοιχα, όταν το Cottage cheese καταναλώνεται με αυγά, δημιουργεί τον κατάλληλο συνδυασμό θρεπτικών συστατικών, δημιουργώντας ένα πλήρες και χορταστικό γεύμα.

Τέλος, η ειδικός Jessica Corwin, επισημαίνει ότι ένα φλιτζάνι Cottage cheese την ημέρα αποτελεί μία καλή βάση έτσι ώστε να προσθέσετε στο διατροφικό σας πλάνο ακόμη και 25 – 28 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Η ίδια, προτείνει η συνολική ημερήσια πρόσληψη αυτής να κυμαίνεται μεταξύ 1,2 και 1, 6 γραμμαρίων ανά κιλό σωματικού βάρους, η οποία θα κατανέμεται στα γεύματα της ημέρας.