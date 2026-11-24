Κατά της κατοχής της σημαίας του Πολυτεχνείου και η Δεξιά και η Αριστερά του ΠΑΣΟΚ.

Ο θόρυβος για τη σημαία του Πολυτεχνείου έφερε στην ίδια πλευρά δύο πρόσωπα από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες του ευρύτερου χώρου του ΠΑΣΟΚ: ο Γιάννης Μεϊμάρογλου που εκπροσωπεί τη δεξιά πτέρυγα και ο Θόδωρος Μαργαρίτης που εκπροσωπεί την αριστερή συναντιούνται σε ένα κοινό αίτημα.

Ο πρώτος, στενός συνεργάτης της Αννας Διαμαντοπούλου, με άρθρο του στη Μεταρρύθμιση, ζητά να παραδοθεί η ιστορική σημαία στη Βουλή των Ελλήνων. Ο δεύτερος, επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση χαρακτηρίζει «ντροπή» τον καβγά που ξέσπασε στην Κεντροαριστερά και προτείνει να αναλάβει τη φύλαξη της σημαίας ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών.

Το σκεπτικό είναι κοινό: ένα σύμβολο της αντιδικτατορικής εξέγερσης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία μιας φοιτητικής παράταξης ή ενός κόμματος.

Η σημαία, δηλαδή, κατάφερε να ενώσει τη Δεξιά και την Αριστερά του ΠΑΣΟΚ, την ώρα που προκαλεί νέες διαιρέσεις στην Κεντροαριστερά - προς όφελος της Δεξιάς.

Α.