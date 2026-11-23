Επανέρχονται οι φυγόκεντρες δυνάμεις στη Χαριλάου Τρικούπη- Φόβοι πως τον δρόμο του Πάνα θα ακολουθήσει και ο Δούκας!

Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να χάνει πλέον στις εκλογές και τη μάχη για τη δεύτερη θέση -η πρώτη είναι ήδη ήδη χαμένη. Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς είχε προβλέψει στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» πως το Δεκέμβριο το ΠΑΣΟΚ θα έχει περάσει την ΕΛΑΣ και θα είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οι μετρήσεις που γίνονται τον Νοέμβριο αποδεικνύουν πως το ΠΑΣΟΚ έχει ταβάνι που δεν μπορεί να φτάσει το κάτω όριο της ΕΛΑΣ. Αν οι μετρήσεις επιβεβαιωθούν στη Χαριλάου Τρικούπη θα επανέλθει η εσωστρέφεια ενώ θα ενισχυθούν οι φυγόκεντρες τάσεις στο κόμμα. Ταυτόχρονα όχι απλώς θα καταρρεύσει στην πορεία προς τις κάλπες όλη η προεκλογική στρατηγική για «ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά» αλλά και θα επιστρέψει ως μπούμερανγκ!

Μπροστά στην κατάσταση που δημιουργείται η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη δείχνει να έχει πάθει βέρτιγκο!

-Η αποχώρηση του Απόστολου Πάνα και η προσχώρησή του στην ΕΛΑΣ είναι προφανώς η αρχή. Θα ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις, κάποιες και σημαντικές, ενώ αν μεγαλώσει η ψαλίδα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τόσο περισσότερα στελέχη θα προσχωρήσουν στην Αμαλίας με στόχο και την επανεκλογή τους.

-Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί πως στην κατεύθυνση αυτή κινείται και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, πιθανόν και άλλος νυν βουλευτής, καθώς και πρώην υπουργοί, τη στιγμή που η ίδια έχει εξαντλήσει στο μεγαλύτερο βαθμό τις εφεδρείες της.

-Ο χειρισμός με τη σημαία του Πολυτεχνείου αποτελεί τρικυμία εν κρανίω. Ουδείς μπορεί να καταλάβει γιατί το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διαπραγματεύεται την επιστροφή της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ με ζητούμενο την παράδοση της σημαίας του Πολυτεχνείου στη Χαριλάου Τρικούπη. Ούτε γιατί την αιματοβαμμένη σημαία θα πρέπει να την έχουν στην κατοχή τους το ΠΑΣΟΚ ή η ΠΑΣΠ. Πολύ περισσότερο που ο Γιώργος Παπανδρέου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε απευθύνει αποστολή προς τον πρύτανη του ΕΜΠ και τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα παραδώσει την αιματοβαμμένη σημαία στο Κοινοβούλιο.

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Αυτή τη στιγμή κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα σε τίνος τα χέρια βρίσκεται η σημαία, ούτε αν η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ έχει επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Αποτελεί δε αθλιότητα η διαρροή της ηγεσίας πως πίσω από το θέμα της σημαίας βρισκόταν οι εξαιρετικοί δημοσιογράφοι Ανδρέας Παπαδόπουλος, Χρήστος Δρούζιας και ο υπογράφων, όπως και τα σάιτ iEfimerida.gr και Dnews.gr σε συνεννόηση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα! Λίγη ψυχραιμία δεν θα έβλαπτε! Η στοχοποίηση επίσης και στο θέμα αυτό του Χάρη Δούκα δείχνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση.

-Στο πεδίο αυτό ενδιαφέρουσα παρατήρηση αποτελεί η αποχή από τα θέματα αυτά κορυφαίων στελεχών -και «δελφίνων» - του κόμματος όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Μιχάλης Κατρίνης. Προσοχή, δεν μιλάμε για τα θέματα αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, αλλά για θέματα όπως η σημαία του Πολυτεχνείου, η αποχώρηση Πάνα κοκ, θέματα που μοιάζει να αντιμετωπίζει με ...«λευκή απεργία», αναμένοντας προφανώς την επόμενη μέρα.

-Σε κάθε περίπτωση η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να δημιουργήσει γύρω της μια «υγειονομική ζώνη» για να μην υπάρξουν διαρροές αλλά και μετακινήσεις προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

(To κείμενο έχει γραφτεί για την εφημερίδα «Απογευματινή» της Δευτέρας, στην οποία και δημοσιεύεται)