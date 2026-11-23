Η κυβέρνηση πετάει στους συνταξιούχους μια ονομαστική αύξηση της τάξης του 2,9%, την ίδια στιγμή που ο ίδιος ο προϋπολογισμός παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός του 2026 τρέχει με 4%.

Υπάρχει ένα όριο ανάμεσα στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και την κοινωνική αναλγησία και ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 το ξεπερνά. Την ώρα που τα ασφαλιστικά ταμεία «φουσκώνουν» από δισεκατομμύρια πλεονασμάτων, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι καλούνται να ευχαριστήσουν για αυξήσεις χαρτζιλίκι, οι οποίες εξανεμίζονται πριν καν περάσουν την πόρτα του σούπερ μάρκετ.

Οι αριθμοί του νέου προϋπολογισμού είναι ενδεικτικοί . Από τη μία πλευρά, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται να εμφανίσουν πλεόνασμα μαμούθ 2,841 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027, αυξημένο κατά σχεδόν ένα δισεκατομμύριο (976 εκατ. ευρώ) μέσα σε έναν μόλις χρόνο, με τα έσοδα από τις εισφορές να εκτινάσσονται κατά 1,2 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση πετάει στους συνταξιούχους μια ονομαστική αύξηση της τάξης του 2,9%, την ίδια στιγμή που ο ίδιος ο προϋπολογισμός παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός του 2026 τρέχει με 4%.

Με απλά μαθηματικά, η κυβέρνηση βαφτίζει «αύξηση» μια καθαρή μείωση της αγοραστικής δύναμης κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα. Μέσω ενός στημένου μαθηματικού αλγόριθμου, που ψαλιδίζει ακόμη και το 3% που προκύπτει από τον μέσο όρο ανάπτυξης και πληθωρισμού, οι συνταξιούχοι χάνουν ξανά εισόδημα σε πραγματικούς όρους.

Και όταν τα ποσοστά μεταφράζονται σε ευρώ, η κυβερνητική επικοινωνία καταρρέει. Ένας συνταξιούχος των 600 ευρώ θα πάρει «αύξηση» 17,40 ευρώ μικτά δηλαδή λίγο πάνω από μισό ευρώ την ημέρα, ποσό που δεν φτάνει ούτε για ένα κιλό φέτα και ένα καρβέλι ψωμί τον μήνα. Στα 800 ευρώ, το «δώρο» περιορίζεται στα 23,20 ευρώ μικτά, ενώ στα 1.000 ευρώ μόλις στα 29 ευρώ, πριν καν πέσει το μαχαίρι των κρατήσεων και της εφορίας. Για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, που ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξής τους σε τρόφιμα, ρεύμα, θέρμανση και φάρμακα ,εκεί δηλαδή όπου η ακρίβεια καλπάζει με πολλαπλάσιους ρυθμούς, αυτές οι αυξήσεις συνιστούν ωμή προσβολή της αξιοπρέπειάς τους.

Η πολυδιαφημισμένη κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους είναι μία καλοστημένη κοροιδία.Η κυβέρνηση «ξεχνά» να τονίσει ότι η προσωπική διαφορά δεν ενσωματώνεται στην κύρια σύνταξη, με αποτέλεσμα η αύξηση του 2,9% να υπολογίζεται μόνο στο χαμηλότερο ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Έτσι, χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν ξανά ψίχουλα, παραμένοντας συνταξιούχοι δεύτερης κατηγορίας σε σύγκριση με όσους λαμβάνουν ακριβώς τα ίδια χρήματα χωρίς προσωπική διαφορά.

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Όσο για τα επιδόματα των 400 ευρώ, λειτουργούν ως φτηνό παυσίπονο για να κρύψουν τη μόνιμη εισοδηματική καθήλωση. Είναι αδιανόητο το ασφαλιστικό σύστημα να παράγει πλεονάσματα σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω στις εισφορές των εργαζομένων και στις θυσίες μιας ολόκληρης γενιάς, και η κυβέρνηση να αρνείται πεισματικά να επιστρέψει έστω ένα ουσιαστικό μέρος αυτού του πλούτου στους ανθρώπους που έχτισαν τη χώρα.

Ο προϋπολογισμός του 2027 δεν είναι προϋπολογισμός κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι η απόδειξη μιας πολιτικής που μετράει την επιτυχία της με λογιστικά πλεονάσματα στα χαρτιά, την ώρα που αφήνει εκατομμύρια συνταξιούχους να μετρούν τα κέρματα στο ταμείο.

(Η Ιωάννα Λιούτα είναι πολιτική και οικονομική αναλύτρια)