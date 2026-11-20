«Την ίδια στιγμή που ο κ.Γεωργιάδης υποκριτικά κάνει πως νοιάζεται για τα Ελληνόπουλα και τους κινδύνους του διαδικτύου, ο Πρωθυπουργός “διαφημίζει” βιντεοπαιχνίδι που απαγορεύεται σε ανηλίκους για να ακολουθήσει το trend»

Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το βίντεο του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους κάνοντας παράλληλα αναφορά στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto (GTA) 6.

Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για υποκρισία και επικοινωνιακή πολιτική. Όπως επισημαίνει η Ιπποκράτους «Η επικοινωνία είναι πάντα προτιμότερη από την ουσία για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός με το βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζει το επίδομα στους συνταξιούχους απευθυνόμενος στα εγγόνια τους, που πια θα μπορούν να ζητήσουν δώρο το Grand Theft Auto, όπως λέει. Το βιντεοπαιχνίδι GTA VI έχει λάβει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18, που σημαίνει ότι δεν συνιστάται για άτομα κάτω των 18 ετών λόγω έντονης βίας, χυδαίας γλώσσας, ναρκωτικών κλπ. Έχει μάλιστα απασχολήσει έντονα τις υπηρεσίες της ΕΕ η φρενίτιδα με αυτό το βιντεοπαιχνίδι.»

«Ο κ. Γεωργιάδης που έξαλλος αναφωνούσε προ ημερών πως “το ΠΑΣΟΚ άφησε απροστάτευτα τα Ελληνόπουλα στους κινδύνους του διαδικτύου”, πώς νιώθει για τον Πρωθυπουργό του, που διαφημίζει εμμέσως αυτό το βιντεοπαιχνίδι απλά και μόνο για να ακολουθήσει το trend;», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.