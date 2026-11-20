Στήθηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από την καμπίνα αλλά δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε από τους άνδρες της Πυροσβεστικής 57χρονος οδηγός μετά από εκτροπή του φορτηγού εκτός δρόμου στο Αλιβέρι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 14:45. Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Αλιβερίου και Καρύστου, καθώς και εθελοντές.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας διασωστικά εργαλεία, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 57χρονο, ο οποίος στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σύμφωνα με το evima.gr μετά τη διασταύρωση των Τσακαίων, στον δρόμο προς τα Νέα Στύρα, όταν η νταλίκα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βγήκε εκτός οδοστρώματος και έπεσε σε γκρεμό. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε μεγάλη ανησυχία για την τύχη του οδηγού, καθώς είχε εγκλωβιστεί μέσα στην καμπίνα της νταλίκας. Δυστυχώς ο 57χρονος ανασύρθηκε νεκρός.

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