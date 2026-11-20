Ζητάνε την προσθήκη του πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας στους τίτλους σπουδών των κλάδων ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων και ΠΕ31 Εξειδικευμένου Προσωπικού (επαγγελματικός προσανατολισμός και κινητικότητα τυφλών, νοηματική γλώσσα κωφών).

Την ένταξη του πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας στους αποδεκτούς τίτλους σπουδών των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ22 (Επαγγελματικών Συμβούλων) και ΠΕ31 (Εξειδικευμένου Προσωπικού) του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ζητά ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), με υπόμνημα που απέστειλε στις 19 Νοεμβρίου προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Με την παρέμβασή του, ο ΣΚΛΕ διεκδικεί την προσθήκη του πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας στα απαιτούμενα προσόντα των δύο κλάδων, με τις ίδιες προϋποθέσεις εξειδίκευσης που ισχύουν και για τους υπόλοιπους αποδεκτούς τίτλους σπουδών.

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, η συμβουλευτική, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία αποτελούν κατοχυρωμένα πεδία άσκησης του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, αλλά και αντικείμενο καθημερινής εργασίας για τους κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση, στα ΚΕΔΑΣΥ, στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Παρά τη σχετική επιστημονική και επαγγελματική συνάφεια, το πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας εξακολουθεί να μην περιλαμβάνεται στους αποδεκτούς τίτλους σπουδών των συγκεκριμένων κλάδων, ακόμη και στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν την απαιτούμενη μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Την ίδια στιγμή, στους ίδιους κλάδους γίνονται δεκτά πτυχία από άλλα επιστημονικά πεδία.

Ο ΣΚΛΕ ζητά την άρση αυτού του αποκλεισμού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ισότιμης αντιμετώπισης των αποφοίτων Κοινωνικής Εργασίας και αξιοποίησης της επιστημονικής τους κατάρτισης στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Δείτε το υπόμνημα του ΣΚΛΕ εδώ