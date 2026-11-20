Στα κανάλια Magenta Sport η 13η αγωνιστική της LaLiga EA Sports και η 12η αγωνιστική της Serie A.

Πλούσια αθλητική δράση έρχεται την εβδομάδα 20-26/11 στη MagentaTV. Για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League τα κανάλια Magenta Sport θα φιλοξενήσουν τα ματς Ολυμπιακός-Ηρακλής (22/11, 19:00, Magenta Sport 1 League) και Παναιτωλικός-Βόλος Elabet (22/11, 17:00, Magenta Sport 2 League), ενώ το βράδυ της Κυριακής 22/11 (22:30, Magenta Sport 4) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Ατλάντα Χοκς-Ντιτρόιτ Πίστονς για το NBA. Επιπλέον, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους όλη τη δράση από το MotoGP Πορτογαλίας, με το αγωνιστικό τριήμερο 20-22/11 να μεταδίδεται ζωντανά από το Magenta Sport 5.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Για τη 13η αγωνιστική της LaLiga EA Sports, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Σεβίλη-Μπέτις (21/11, 19:30, Magenta Sport 3 League), Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα (21/11, 22:00, Magenta Sport 3 League), Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ (22/11, 15:00, Magenta Sport 3 League) και Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης (22/11, 22:00, Magenta Sport 3 League). Από το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Serie A ξεχωρίζουν τα ματς Πάρμα-Ρόμα (21/11, 19:00, Magenta Sport 1), Νάπολι-Τορίνο (21/11, 21:45, Magenta Sport 1 & Start), Γιουβέντους-Βενέτσια (22/11, 13:30, Magenta Sport 1 & Start), Μίλαν-Φροζινόνε (22/11, 19:00, Magenta Sport 1) και Αταλάντα-Ίντερ (22/11, 21:45, Magenta Sport 1 & 4K).

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Στο NBA ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Φιλαδέλφεια 76ερς-Μιλγουόκι Μπακς (21/11, 20:00, Magenta Sport 4), Μαϊάμι Χιτ-Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (23/11, 01:00, Magenta Sport 5), Φιλαδέλφεια 76ερς-Μαϊάμι Χιτ (26/11, 00:00, Magenta Sport 4) και Νιου Γιορκ Νικς-Κλίβελαντ Καβαλίερς (26/11, 02:30, Magenta Sport 5).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της MagentaTV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Καλαμάτα-ΑΕΚ (21/11, 19:30), Λεβαδειακός-Ατρόμητος (22/11, 16:00), ΠΑΟΚ-Κηφισιά (22/11, 19:30) και Asteras AKTOR-Άρης (23/11, 17:00) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από την Premier League ξεχωρίζουν τα ματς Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ (21/11, 14:30), Τσέλσι-Λιντς (21/11, 17:00), Νιουκάστλ-Άρσεναλ (21/11, 19:30) και Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/11, 18:30), ενώ από την Bundesliga ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπάγερν-Κολωνία (20/11, 21:30) και Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ (21/11, 16:30).

Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βαλένθια (24/11, 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15).

Αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών Magenta Sport εδώ