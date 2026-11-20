Με στόχο τη 10η νίκη του στη Euroleague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στα Λιόσια, θέλοντας να δώσει συνέχεια στη μεγάλη επικράτηση επί της Μακάμπι. Τα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι στη φετινή Euroleague δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Sunel Arena, στα Λιόσια, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να προσθέσουν τη 10η νίκη τους στη βαθμολογική συγκομιδή, συνεχίζοντας με θετικό αποτέλεσμα μετά το εντυπωσιακό διπλό στην Κύπρο απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς κρίθηκε με συγκλονιστικό τρόπο, καθώς ο Σάσα Βεζένκοφ έστειλε το ματς στην παράταση με buzzer beater τρίποντο, ενώ ο Κόρι Τζόζεφ πέτυχε το καθοριστικό σουτ στην εκπνοή του επιπλέον χρόνου, χαρίζοντας τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Τα προβλήματα του Μπαρτζώκα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί και πάλι απουσίες, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Εκτός πλάνων για ακόμη μία αναμέτρηση βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Για την κατάσταση του Σέρβου σέντερ μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού στη χθεσινή media day, εξηγώντας ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις από το μικρό κάταγμα στο δάχτυλο.

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«Ο Μιλουτίνοφ έχει μία ενόχληση, προπονήθηκε καλά εδώ, είχαμε σκοπό να είναι αύριο, αλλά τον ενοχλεί λίγο ακόμη το μικρό κάταγμα που έχει στο δάχτυλο, να δούμε αλλά λογικά δεν θα είναι στο ματς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα ξεκινήσει στις 21:15, με τους φιλάθλους να έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.