«Είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουν σωστά, αποτελεσματικά, γρήγορα και με πλήρη διαφάνεια οι εργασίες αποκατάστασης των πληγεισών οικοδομών της Κυψέλης» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, επιστολή στον Υπουργό και στον Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών, Χρίστο Δήμα και Νικόλαο Ταχιάο, ζητώντας τον προγραμματισμό νέας συνάντησης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εκπροσώπους των πληγέντων κατοίκων της Κυψέλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η άμεση αντιμετώπιση της επικινδυνότητας των κτιρίων της οδού Σπετσών, η μετεγκατάσταση των κατοίκων, η ολοκλήρωση των εκθέσεων αποτύπωσης των ζημιών, καθώς και η διαμόρφωση σαφούς χρονοδιαγράμματος για τις εργασίες αποκατάστασης και την επανεκκίνηση της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό.

Το κείμενο της επιστολής

Κύριοι Υπουργοί,

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, οι εκπρόσωποι των κατοίκων στις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης, αναφέρθηκαν στην ύπαρξη νεότερων στοιχείων όσον αφορά την κατάσταση επικινδυνότητας των οικοδομών, αλλά και στην συνεχιζόμενη καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων των ζημιών. Όλα αυτά συνεπάγονται τη διαρκή έλλειψη ασφάλειας των κατοίκων, πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ζητούμε την πραγματοποίηση νέας συνάντησης με συμμετοχή των ίδιων μερών, όπως και κατά τη συνάντηση της 16ης Οκτωβρίου 2026 (Υπουργείο, Δήμος Αθηναίων, πραγματογνώμονες ΤΕΕ, Ελληνικό ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Ανάδοχος Κοινοπραξία, πληγέντες κάτοικοι) με θέματα:

- Την κατεπείγουσα ενημέρωση για τη διαγνωσθείσα από την Ανάδοχο Κοινοπραξία “κατάσταση άμεσης επικινδυνότητας” και για τις εργασίες άρσης αυτής, όσον αφορά τα κτίρια της οδού Σπετσών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Τον συγκεκριμένο σχεδιασμό μετεγκατάστασης των κατοίκων για λόγους ασφάλειας και εργασιών αποκατάστασης.

- Την ολοκλήρωση και κοινοποίηση στον Δήμο και τους κατοίκους των επικαιροποιημένων εκθέσεων βλαβών κατόπιν των αυτοψιών απογραφής ζημιών, που πραγματοποιήθηκαν από τριμερές κλιμάκιο μηχανικών (Ανάδοχος, ΤΕΕ, κάτοικοι-Δήμος) σε συνέχεια σχετικής συμφωνίας, κατά τη συνάντηση στο Υπουργείο την 16η Οκτωβρίου 2026.

- Τη γνωστοποίηση πλήρους και συνολικού χρονοδιαγράμματος για το σύνολο των πληγεισών πολυκατοικιών, που θα περιλαμβάνει τις μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ και τα έργα αποκατάστασης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης πριν την επανέναρξη των εργασιών του ΤΒΜ.

- Την πληροφόρηση για το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας μετά την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων.



Κύριοι Υπουργοί,

Είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουν σωστά, αποτελεσματικά, γρήγορα και με πλήρη διαφάνεια οι εργασίες αποκατάστασης των πληγεισών οικοδομών της Κυψέλης. Σε ένα μείζον θέμα που αφορά την ίδια τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεννόηση με την πολιτεία και τους φορείς της.

Αναμένουμε την αποδοχή των αιτημάτων μας.

Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας