Το Eurojackpot έγραψε ιστορία με το μεγαλύτερο έπαθλο στην Ελλάδα.

Πόσες φορές έχουμε σκεφτεί τι θα κάναμε αν κερδίζαμε ένα αστρονομικό χρηματικό έπαθλο και πώς αυτό θα άλλαζε τη ζωή μας; Για έναν υπερτυχερό παίκτη του Eurojackpot στα Τρίκαλα Θεσσαλίας η ονειροπόλα σκέψη έγινε πραγματικότητα, με το πέρας της κλήρωσης της 17ης Νοεμβρίου 2026.

Η έμπνευση να καταθέσει ένα δελτίο στο κατάστημα Allwyn του Κωνσταντίνου Γεωργίου με επιλεγμένους τους αριθμούς 1, 5, 7, 15, 19 στο πρώτο πεδίο και 1, 11 στο δεύτερο, έκανε πλουσιότερο τον υπερτυχερό ή την υπερτυχερή κατά 38.370.583,30 ευρώ.

Έπαθλο που έγραψε ιστορία, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει διανεμηθεί ποτέ στη χώρα μας. Μάλιστα, στην ίδια κλήρωση αναδείχθηκε ακόμα ένας τυχερός στη Θάσο, που κέρδισε 159.172 ευρώ στην 3η κατηγορία του παιχνιδιού.

Από την πρώτη κλήρωση του 2024 μέχρι τα περισσότερα από 38 εκατ. ευρώ της πρώτης κατηγορίας

Ο μεγάλος νικητής της πρώτης κατηγορίας του Eurojackpot μονοπωλεί το ενδιαφέρον των ημερών, όμως δεν είναι η μοναδική ιστορία που έχει δημιουργήσει το Eurojackpot, από τότε που η Allwyn Hellas το έφερε στην Ελλάδα, στις 8 Μαρτίου 2024. Από τότε μέχρι και σήμερα, το ευρωπαϊκό παιχνίδι έχει μοιράσει συνολικά 119.124.395 ευρώ αναδεικνύοντας χιλιάδες νικητές στη χώρα μας, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Από αυτούς, 148 νικητές έχουν κερδίσει έπαθλα άνω των 100.000 ευρώ, ενώ 7 τυχεροί ξεπέρασαν τις 500.000 ευρώ σε κέρδη. Τρεις εξ' αυτών μάλιστα, κέρδισαν περίπου 1.000.0000 ευρώ.

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Συγκεκριμένα, στις 22 Μαρτίου 2024, μόλις δύο εβδομάδες από την έναρξη του παιχνιδιού στην Ελλάδα, τυχερός παίκτης κέρδισε 986.995 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία, καταθέτοντας το δελτίο του σε κατάστημα Allwyn της Λαμίας.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2025, ακόμα ένας νικητής της δεύτερης κατηγορίας κέρδισε 1.360.304 ευρώ σε κατάστημα Allwyn της Ξάνθης, ενώ στις 11 Μαρτίου 2025, αναδείχθηκε ακόμα ένας, με κέρδη 2.006.209 ευρώ, καταθέτοντας το δελτίο του σε κατάστημα Allwyn στη Ζαχάρω.

Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Το Eurojackpot μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από 10 εκατομμύρια ευρώ και φτάνουν έως και 120 εκατομμύρια ευρώ. Οι κληρώσεις του παιχνιδιού πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέσουν τα δελτία τους στα καταστήματα Allwyn, καθώς και διαδικτυακά μέσα από το Allwyn.gr. Παράλληλα, μπορούν να παρακολουθήσουν τις κληρώσεις σε μαγνητοσκόπηση στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού.

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