«Ξέρουμε ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει συνεχώς κάνοντας μία πιο στενή και ισχυρή σχέση μεταξύ μας πολύ σημαντική» δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη συμφωνία με τη Βρετανία.

Ο Άντι Μπερναμ βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την πρώτη επίσημη του σύνοδο με την ΕΕ ως πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε ο Βρεανός πρωθυπουργός με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα, μία δεκαετία μετά το Brexit, Βρετανία και ΕΕ αποφάσισαν για μια πιο στενή συνεργασία.

«Χτίζουμε μια συνεχώς ισχυρότερη εταιρική σχέση, σύνοδο με σύνοδο. Πέρυσι στο Λονδίνο, συμφωνήσαμε σε μια φιλόδοξη ατζέντα. Σήμερα, εκπληρώνουμε αυτές τις δεσμεύσεις. Ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Ξεκινώντας με τη νεολαία μας » ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ξέρουμε ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει συνεχώς κάνοντας μία πιο στενή και ισχυρή σχέση μεταξύ μας πολύ σημαντική» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Θα έχετε μία νέα ελευθερία», είπε ο Μπέρναμ απευθυνόμενος στην νεολαία της Βρετανίας. «Η ελπίδα είναι η λέξη» τόνισε.

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Τραβάμε μια γραμμή σε μία δεκαετία διχασμού με τους παλιούς μας φίλους, δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ αναφερόμενος στο Brexit και πρόσθεσε πως «νομίζω ότι οι άνθρωποι σε όλη τη Βρεtανία μπορούν πλέον να κοιτούν προς μία καλύτερη, πιο ελπιδοφόρα δεκαετία.

«Στους νέους, λοιπόν, που αναρωτιούνται πώς τους επηρεάζει η σημερινή συμφωνία και τι αντίκτυπο έχει στη ζωή τους, θα έλεγα το εξής: αυτή η συμφωνία αφορά εσάς. Στόχος της είναι, ουσιαστικά, να διευρύνει τις προοπτικές της ζωής σας. Νομίζω πως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η τελευταία δεκαετία υπήρξε δύσκολη για πολλούς ανθρώπους, αλλά δυσκολότερη από όλους για τους νέους, τόσο στη Βρετανία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit στέρησε ευκαιρίες από τους νέους μας. Περιόρισε τους ορίζοντες της ζωής τους, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση» σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Το status quo του Brexit «δεν λειτουργεί» είπε ο Μπέρναμ με τον Αντόνιο Κόστα να γνέφει ενθαρρυντικά.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή», μια καλή μέρα για τη Βρετανία και την Ευρώπη.

Η συμφωνία που κάναμε είναι «win - win» κερδίζουμε και οι δύο, σημείωσε ο Μπέρναμ ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της σημείωσε πως σήμερα οι ηγέτες υπογραμμίζουν την ενότητα της Ευρώπης.

«Έχουμε τρεις σπουδαίες συμφωνίες, για τις οποίες πολλοί θεωρούσαν ότι δεν θα καταφέρναμε να ολοκληρώσουμε» τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

Οι συμφωνίες αφορούν:

- το πρόγραμμα κινητικότητας νέων: δίνει τη δυνατότητα σε 100.000 Ευρωπαίους νέους ηλικίας έως 31 ετών να ζήσουν και να εργαστούν στη Βρετανία καθώς και σε αντίστοιχο αριθμό νέων Βρετανών να μετακινηθούν για τον ίδιο σκοπό σε χώρες της ΕΕ

- τη μείωση των υγειονομικών ελέγχων στις εμπορικές συναλλαγές τροφίμων, ποτών, φυτών και ζωικών προϊόντων

- τη διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών της Βρετανίας και της ΕΕ, γεγονός που θα απαλλάσσει τα βρετανικά και τα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ο χάλυβας, από τους συνοριακούς φόρους άνθρακα που επιβάλλει η μία πλευρά στην άλλη.

Η αναφορά στη Ρωσία

«Ο μόνος τρόπος να τελειώσουμε με την επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας είναι με ενότητα και δύναμη. Αυτό είναι αλήθεια για την ΕΕ και τη Βρετανία, ,σημείωσε.

Πρόσθεσε πως η συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα είναι μία «ισχυρή βάση» και σήμερα αναπτύσσεται ακόμη πιο πέρα. Απαντώντας σε ερώτημα για την παράνομη μετανάστευση σημείωσε πως έχουν ένα σχέδιο για το Κανάλι της Μάγχης. «Η Βρετανία και το ευρωπαϊκό μπλοκ θα συνεργαστούν κατά μήκος ολόκληρης της μεταναστευτικής διαδρομής και θα αποτρέψουν τις επικίνδυνες διελεύσεις της Μάγχης» σημειώνοντας πως το σχέδιο θα σώσει ζωές.