«Πτυχίο αγγλικών» σε έναν μήνα με 850 ευρώ και χωρίς διάβασμα – Τι καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ για γνωστό κέντρο ξένων γλωσσών.

Η ΟΙΕΛΕ προχωρά σε σοβαρή καταγγελία για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης ξένων γλωσσών στη χώρα μας ζητώντας την άμεση παρέμβαση του αρμόδιου υπουργείου Παιδείας και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

850 ευρώ για πτυχίο σε έναν μήνα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρός της έλαβε email από Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το οποίο φέρεται να απευθυνόταν σε ενδιαφερόμενο για την απόκτηση πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας. Το περιεχόμενο του μηνύματος προκαλεί ερωτήματα, καθώς, όπως αναφέρεται, το κέντρο ενημέρωνε τον υποψήφιο ότι «δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι, ούτε να διαβάσετε κάτι». Όπως περιγράφει η ΟΙΕΛΕ, ο ενδιαφερόμενος θα έπρεπε απλώς να παρουσιαστεί στον χώρο της εξέτασης για περίπου 30 λεπτά, χωρίς να χρειαστεί να συμμετάσχει σε κάποια ουσιαστική εξεταστική διαδικασία.

Το κόστος, σύμφωνα με το email που επικαλείται η Ομοσπονδία, ανερχόταν σε 850 ευρώ ήτοι 200 ευρώ ως προκαταβολή και τα υπόλοιπα 650 ευρώ μετά την καταβολή του πιστοποιητικού. Η αποστολή του τίτλου φέρεται να προβλεπόταν έναν μήνα μετά την ημερομηνία της «εξέτασης».

Η ΟΙΕΛΕ χαρακτηρίζει την υπόθεση ενδεικτική των προβλημάτων που, όπως υποστηρίζει, επικρατούν στον χώρο της πιστοποίησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής. Παράλληλα, αναφέρει ότι αναμένει τα αποτελέσματα της προανάκρισης που έχει ξεκινήσει η Δικαιοσύνη.

Η ανάρτηση του προέδρου της ΟΙΕΛΕ

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Περισσότεροι από 50 φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα

Όπως καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ «η υπόθεση αυτή είναι μια μικρογραφία της κατάστασης που επικρατεί στην πιστοποίηση ξένων γλωσσών αλλά και της πληροφορικής που η ΟΙΕΛΕ έχει αναδείξει το τελευταίο διάστημα. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της προανάκρισης που έχει ξεκινήσει η δικαιοσύνη, ωστόσο θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να ανακοινώσει μέτρα, όχι μόνο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξεταστικών διαδικασιών γλωσσομάθειας, αλλά και για την πιστοποίηση των φορέων! Είναι αδιανόητο ότι, ενώ σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες (κάποιες με πολλαπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα) έχουν δύο ή τρείς φορείς πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας, η χώρα μας δραστηριοποιούνται περισσότεροι από πενήντα! Σύμφωνα με παράγοντες τις αγοράς, η μεγάλη πλειονότητα των φορέων αυτών είναι ουσιαστικά «φαντάσματα».

Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ακόμη ότι το συγκεκριμένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ανήκει σε γνωστή αλυσίδα του κλάδου, την οποία προτίθεται να ενημερώσει για την καταγγελλόμενη υπόθεση. Καλεί, επίσης, τις εργοδοτικές οργανώσεις και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται με διαφανείς όρους στον χώρο να πάρουν θέση. Παράλληλα, η Ομοσπονδία ζητά από το υπουργείο Παιδείας να ανακοινώσει άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξεταστικών διαδικασιών, αλλά και για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ίδιων των φορέων που χορηγούν τίτλους γλωσσομάθειας.